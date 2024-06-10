Белая Луна в Близнецах с 12 июня 2024-го до 11 января 2025 года: что нас ждет в это время

Светлая кармическая точка – Белая Луна, помогает нам стать лучше, указывает верный путь в жизни, олицетворяет свет и доброту. Каждые 7 лет по 7 месяцев, когда Белая Луна перемещается по Близнецам, люди получают награду за наработку светлой кармы в области информации, коммуникации, развития и учебы.

12 июня 2024 года в 11:08 (gmt+3), светлая кармическая точка – Белая Луна (Селена) войдет в знак Близнецы до 11 января 2025. В греческой мифологии Селена – это богиня полной Луны. В астрологии Белая Луна относится к числу фиктивных планет, определяет связь человека со светлым эгрегором. Является производной Луны и описывает лунный перигей, когда Луна находится близко к Земле, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В годы, кратные 7, счастливых шансов и возможностей у каждого человека гораздо больше, чем обычно. В натальной карте положение в определенном знаке показывает сферу жизни, где человек накопил светлую карму и потому обрел защиту, при условии продолжения соответствующего поведения и работе над ошибками.

Люди, обладающие Селеной в Близнецах, как правило, общительные и приятные, им дается без труда заводить новые знакомства. А в период возврата в знак Близнецы, в их жизни происходит много приятных событий, новых встреч, поездок.

В той или иной степени, кармические экзамены по качествам знака Близнецы проходят все, вне зависимости от расположения светлой кармической точки в личном гороскопе. Это связано с тем, что знак Близнецы и Меркурий, как управитель знака, относится к сфере третьего дома в натальной карте, и он есть у каждого.

Третий дом связан со сферой коммуникации, взаимоотношений с окружающими людьми, родственниками и соседями, одноклассниками и одногруппниками, обучением, перемещением. А Близнецы и Меркурий относится к серии третьего дома.

Транзит Белой Луны по Близнецам содержит призыв ввести сознательную борьбу с мошенничеством, интригами, ложью, концентрируя на этом свое внимание и осознавая причинно-следственную связь прошлого с настоящим и будущим. Очень важно в этот период говорить правду, работать с информацией и передавать ее дальше. Также расширять контакты, совершать полезные поездки, наводить порядок с документами.

Этот процесс, как раз и характеризует знак Зодиака Близнецы и Белая Луна в этом знаке, третий натальный дом и Меркурий в личном гороскопе. И, даже если в гороскопе рождения, светлая кармическая точка находится в другом знаке, работа над собой по качествам знака Близнецы, в этот период просто необходима, ведь в Близнецах могут находиться планеты и другие элементы личного гороскопа. Подробнее об этом можно узнать на консультации астролога.

Если давно хотели освоить иностранный язык или пройти обучающий курс – сделайте это до 11 января 2025 года. Больше гуляйте, путешествуйте, катайтесь на велосипеде – ведь в это время вы можете встретить нужно вам человека, понять то, что не поддавалось осознанию, поскольку стихия Воздуха, к которому относится знак Близнецы, способствует улучшению интеллектуальной деятельности, приходят светлые мысли, что позволяет выйти из стрессовых ситуаций.

По положению Белой Луны в натальной карте можно четко увидеть, в чем заключается духовная задача человека. Каким образом и через какие жизненные сферы, данная личность может полноценно развиваться, т.е. поднимать свой уровень вибраций.

Периоды транзита Белой Луны по Близнецам:

17.06.1954 – 16.01.1955

16.06.1961 – 15.01.1962

16.06.1968 – 14.01.1969

16.06.1975 – 14.01.1976

15.06.1982 – 14.01.1983

15.06.1989 – 13.01.1990

14.06.1996 – 13.01.1997

14.06.2003 – 13.01.2004

13.06.2010 – 12.01.2011

13.06.2017 – 11.01.2018

12.06.2024 – 11.01.2025

12.06.2031 – 11.01.2032

12.06.2038 – 10.01.2039

Как видно из этого списка, дата и время, т.е. пересечение границы знаков Зодиака, сдвигаются очень медленно и, в обозримой перспективе, Белой Луны в Близнецах в гороскопе рождения не будет у тех, кто родился в первой половине календарного года – примерно со второй декады января до середины июня.

И если вы имеете соединение Белой Луны с Меркурием в любом знаке Зодиака, если светлая кармическая точка у вас в третьем доме или в Близнецах, то, обязательно получите невидимую, но весьма ощутимую поддержку Белой Луны при ее транзите по Близнецам и с 12 июня 2024 года до 11 января 2025 года.

Именно в этот период можно привнести в свою жизнь гармонию по качествам знака Близнецы и Меркурия, что поможет оставаться молодым, со светлой головой и мыслями.

Человек, у которого в натальной карте Белая Луна в Близнецах, в прошлых воплощениях проявлял находчивость, обладал быстротой мышления. Речь, слова, документы, которые он подписывал, спасали людям жизнь. Возможно, был посланником, приносившим долгожданные письма, мог пожертвовать своими интересами ради брата или сестры. В прошлых воплощениях не делал различия между богатыми и бедными, находил возможность поддержать словом, шуткой, мог быть хорошим рассказчиком, просветителем, прикладывал усилия для борьбы с неграмотностью, работал в отдаленных местах учителем на добровольных началах.

Существует три уровня проработки или осознания светлой кармической энергии.

Проявление Белой Луны на I уровне – человек не пользуется благами, нет в этом потребности. Все хорошо у него, особенно не задумывается о проблемах, все "просто так", есть и хорошо, многое принимает, как данность и никак не пытается усилить поток этой благостной энергии.

На II уровне – человек желает получить везение, удачу, облегчить жизнь, ситуацию подстраивает под себя, специально хорошо себя ведет, чтобы включилась Белая Луна. Если человек сделал добро, благотворительность и ставит себе за это галочку, акцентирует, придает огласке, то это второй уровень проявления Белой Луны.

На III уровне, человек сам, как будто бы, становится Белой Луной, несет помощь, поддержку и дает ее просто так. И в этом должна отсутствовать потребность помнить, получать компенсацию за свои старания. Люди, достигшие высшего уровня проявления Белой Луны, обладают способностью воссоздавать целые системы знаний, пишут научные книги, методики.

Белую Луну в Близнецах можно представить как Светлый Меркурий, это мутабельная Белая Луна, переменчивая. С 26 мая 2024 по 9 июня 2025 года, Юпитер перемещается по знаку Близнецы, увеличивая силу светлой кармической точки.

Все люди, в период транзита Белой Луны по Близнецам, могут получить энергетическую поддержку через стихию Воздуха. Хорошо, что транзит приходится на лето и осень, когда мы больше бываем на открытом воздухе. Если кто-то работает со стихиями на более высоком уровне, прекрасно, сможете получить еще больше возможностей. И, главное условие – сохраняйте оптимизм, легкий подход к жизни, честность, даже в мелочах.

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