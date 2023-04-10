Белая Луна в Овне с 13 апреля по 12 ноября 2023 года: что на ждет в это время

С 13 апреля до 12 ноября 2023 светлая кармическая точка – Белая Луна (Селена) будет перемещаться по Овну – знаку мужества и силы, поддерживая и защищая от негатива всех, кто честен и отважен, кто предан Родине и защищает интересы соотечественников. Агрессивные и захватнические действия в этот период будут иметь особенно тяжелые последствия.

Селена (свет, сияние) в греческой мифологии - богиня полнолуния. Она имеет крылья, и на ее голове золотой венец, от которого мягкий свет разливается по небу и земле. Ей посвящен день весеннего равноденствия, который всегда происходит в момент вхождения Солнца в знак Овна, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Белая Луна – фиктивная точка, ангел-хранитель, накопленная в прошлой жизни положительная карма, благодаря которой люди, обладающие светлыми качествами огненного Овна (патриот, воин, защитник, спортсмен), теперь пожинает плоды счастья и удачи. Этот знак связывают с такими характеристиками, как лидерство, инициатива, активность, искренность, самостоятельность.

Антипод Белой Луны – Черная Луна, которая сейчас перемещается по Льву, также относящемуся к стихии Огня. Две кармические планеты, невидимые, но ощутимые. По аналогии это можно представить следующим образом: холода нет, тепла также нет, но мы их ощущаем.

Стихия Огня связана с борьбой, действием, войнами, поэтому в ближайшие 7 месяцев произойдут важные события на фронте, это время интенсивных боев, причем не только между защищающейся Украиной и нападающей Россией. Вполне возможно возникновение новых вооруженных конфликтов, стихийные бедствия, связанные с огненной стихией (извержения вулканов, масштабные пожары), появление новых военных альянсов и частных военных компаний, развитие оборонно-промышленного комплекса.

Чтобы получить поддержку Белой Луны в Овне, необходимо развивать и проявлять качества, соответствующие светлым характеристикам этого знака. Овен – первый знак Зодиака, символизирует начало нового цикла, который длится 7 лет. Поэтому очень важно со всей ответственностью подойти к вопросу, тщательно планировать и продумывать все свои действия, помогать тем, кто нуждается, защищать слабых и тех, кто не может за себя постоять (детей, стариков, животных).

Управитель Белой Луны в Овне – Марс, находящийся до 21 мая в знаке Рака. Эти транзиты усиливают патриотические настроения во всем мире, способствуют сплочению людей и героическому сопротивлению ru-агрессору. После попыток России уничтожить Украину многие страны мобилизировали все свои силы для защиты собственной уникальной национальной идентичности. Нападающая сторона потерпит поражение с высокой долей вероятности – уже в 2023 году, поскольку добро всегда побеждает зло – таков закон Вселенной. Все, кто в силу своих возможностей помогает приблизить победу, получат вознаграждение от Белой Луны, например, избавит от агрессивных людей, нейтрализует врагов, обеспечит защиту от трудностей и препятствий в новых начинаниях.

Овен – "ребенок Зодиака", неисчерпаемый источник энергии, в высшем своем проявлении это кристальная чистота, желание жить, познавать мир. Белая Луна в Овне очень сильна, ее светлые качества благоприятствуют рождению детей, позитивным обновлениям, созданию чего-то нового, развитию на всех уровнях и во всех сферах.

Именно сейчас ситуация в мире динамично меняется, формируется новое мироустройство. Транзит Белой Луны по Овну поможет обрести четкие очертания тому, что предыдущие 7 месяцев происходило на внутреннем уровне, когда Белая Луна перемещалась по Рыбам, знаку, завершающему Зодиак. После периода глубинных трансформаций и потрясений, постепенно переходим к обнулению, после чего для всех наступит новая реальность.

На мировой политической арене появятся новые лидеры, которые сыграют важнейшую роль в формировании будущего нашей планеты. Мышление многих людей меняется, каждый хочет сохранить свою индивидуальность, а не растворяться в общей серой массе. Сейчас каждому человеку необходимо заново определить свои жизненные цели, принципы взаимодействия с окружающим миром. Любые действия должны быть безэмоциональны, математически просчитаны и выверены. Пришло время новых методик и стратегий, иной тактики, на базе которых возможно разработать новый эффективный сценарий по выходу из кризиса и решению сложных задач.

Все новые обстоятельства и намечающие тенденции обретут форму в середине июля 2023 года, когда ось Лунных Узлов войдет в знаки Овен-Весы на 1,5 года. Белая Луна в соединении с Восходящим Лунным Узлом благословит и принесет позитив, вознаградит весь цивилизованный мир. Дверь в прошлое будет закрыта, а за ней останется агрессор и разрушитель.

Важно не забывать, что Черная Луна во Льве также сильна и будет подбрасывать различные искушения и соблазны, которые могут сбить с истинного, светлого пути. Но стоит поддаться ей, поступить нечестно - и все начнет рушиться. Любой негативный поступок, эгоизм, попытки причинить зло или обидеть другого человека блокируют кармический поток успеха и благополучия.

Транзит Белой Луны по Овну призывает созидать, творить, создавать, поддерживать сам принцип жизни. Ось знаков Овен-Весы является осью взаимоотношений, и в ближайшие месяцы полезно поразмышлять о том, как гармонизировать сферу партнерства, научиться принимать компромиссные решения, находить общий язык с другими людьми.

Также Белая Луна в Овне помогает осознать необходимость действовать более решительно, бороться за себя и побеждать в различных житейских битвах. При этом необходимо соблюдать общепринятые нормы поведения и не пытаться расталкивать других локтями. Малоинициативным, ленивым людям Белая Луна в Овне подбросит проблемные ситуации, в которых придется прорабатывать качества Овна.

Белая Луна в Овне пробуждает дух авантюризма, желание рисковать, соревноваться и побеждать. Благоприятный период для бизнеса и предпринимательской деятельности, связанной со спортом, спортивными товарами и питанием. Те, кто давно хочет улучшить физическую форму, заняться фитнесом, научиться водить автомобиль – не откладывайте надолго, самое время воплотить свои стремления в реальность.

С 13 апреля до 13 ноября счастливое время для Овнов и для всех, у кого в натальной карте Белая Луна в этом знаке Зодиака. Светлая кармическая фиктивная планета будет оберегать вас от злоумышленников, защищать от неприятностей и подарит шанс, если совершили проступок, но раскаялись, признали ошибки и хотите изменить свою жизнь. Чтобы получить еще большую поддержку от Белой Луны, старайтесь избегать рутины и обыденности, ведите активную социальную жизнь, помогайте тем, кто попал в беду, но всегда соблюдайте правила и будьте честны.

Наличие натальных планет в Овне увеличивает возможность получить блага от Белой Луны в этом знаке, более детально можно получить информацию на консультации астролога. Все люди, способные к хорошей концентрации в процессе выполнения действий, ответственные, активные и добропорядочные смогут извлечь максимальную пользу от такого транзита.

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