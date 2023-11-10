Белая Луна в Тельце с 12 ноября 2023 по 13 июня 2024 года: что нас ждет в это время

Новый кармический цикл, связанный со светлой кармой, начинается 12 ноября в знаке Тельца. В течение 7 месяцев появится множество возможностей улучшить свое финансовое положение, решить имущественные вопросы, если двигаться в этом направлении.

12 ноября светлая кармическая точка – Белая Луна входит в знак Тельца в 09:45 по киевскому времени до 13 июня 2024. Земной знак Зодиака, самый спокойный и устойчивый, обладающий талантом зарабатывать деньги, поделится своими знаниями со всеми. А Белая Луна перемещаясь по Тельцу поможет в делах, связанных с материальными благами, их сохранением и приумножением, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Не у всех представителей зодиакальных знаков в натальной карте бывает Белая Луна в Тельце. Этот знак отвечает не только за деньги, но и за ресурсы в целом, к которым относятся также иммунитет и телесное здоровье, врожденные таланты и способности. Но шансы обрести хорошее здоровье, мир и процветание в доме, появятся у всех знаков Зодиака. Просто у кого-то их больше, а кого-то, меньше.

У представителей первых двух декад знака Скорпион, Весов, Дев, Львов, Раков и третьей декады Близнецов, светлой кармической точки в Тельце, быть не может. Стоит задуматься, почему именно так распорядилась мудрая Вселенная. Возможно, представителям этих знаков Зодиака по кармическим причинам нужно прилагать больше усилий, чтобы заработать деньги и раскрыть свой творческий потенциал, а также относиться с особым вниманием к своему здоровью.

Годы транзита Белой Луны по Тельцу:

16.11.1953 – 16.06.1954

16.11.1960 – 16.06.1961

16.11.1967 – 15.06.1968

16.11.1974 – 15.06.1975

15.11.1981 – 15.06.1982

15.11.1988 – 15.06.1989

15.11.1995 – 13.06.1996

13.11.2002 – 14.06.2003

13.11.2009 – 12.06.2010

12.11.2016 – 12.06.2017

12.11.2023 – 13.06.2024

12.11.2030 – 12.06.2031

11.11.2037 – 12.06.2038

Белая Луна (Селена) – это производная Луны, фиктивная планета, олицетворяет Ангела-Хранителя. Астрономически – перигей нашего ночного светила, ближайшая к Земле точка ее околоземной орбиты. Защитные силы Белой Луны в Тельце многократно возрастают, поскольку это знак экзальтации Луны.

Транзит светлой кармической точки по материальному Тельцу принесет блага представителям этого же знака Зодиака, если они совершали благие поступки в течение предыдущих 7 лет. А вот Скорпионам (знак оппозиции Тельца) придется постараться, чтобы получить помощь Высших Сил. В период этого транзита очень вредно копить в себе злобу, завидовать богатству других, а тем более мстить и отбирать чужие вещи, деньги, имущество.

Не смотря на то, что у представителей знака Девы не бывает Белой Луны в Тельце, тем не менее, это как и Телец, знак стихии Земли. А значит, везение и благоприятные обстоятельства будут сопутствовать в материальных делах, если не нарушаются законы Вселенной. А Девам сейчас это очень необходимо, поскольку по этому знаку перемещается негативная кармическая точка – Черная Луна (Лилит).

Девам, как и Козерогам, также относящимися к знакам стихии Земли, стоит сосредоточиться на создании красоты вокруг себя и научиться видеть ее в простых вещах, постараться установить баланс между духовным и материальным, личным и социальным. Представители этих знаков Зодиака в большинстве своем самые ответственные и работоспособные, поэтому могут рассчитывать на приятные бонусы.

Период с 12 ноября 2023 до 13 июня 2024 благоприятен для проработки денежной кармы, открытия потока изобилия. Этому способствует благотворительность и любые добрые дела, помощь тем, кто нуждается в самом необходимом. Все кто будет работать над собой, добросовестно выполнять свои обязательства, соблюдать основные нравственные законы в вопросах товарно-денежных отношений и собственности, получат достойную награду от Белой Луны.

В период транзита Белой Луны по Тельцу медицинские процедуры быстрее дают желаемый результат. Это плодовитый знак Зодиака, поэтому и рождаемость после этого транзита должна повыситься. С открытой душой и сердцем кормите, лечите и заботьтесь о людях и животных – о тех, кто действительно в этом нуждается, и светлая кармическая точка будет оберегать вас.

Практически у каждого человека в натальной карте есть какая-либо планета или другой элемент гороскопа в знаке Тельца. Транзит Белой Луны по этому знаку облагораживает планеты, которые находятся в Тельце, усиливая их положительные свойства. Именно по принципам этих планет и будут приходить блага при соблюдении определенных условий, о чем упоминалось выше. Чтобы расширить возможности, следует понимать, чему именно следует уделить внимание в первую очередь. Это можно узнать на консультации астролога или попытаться самостоятельно изучить тему.

Наряду с Белой Луной у каждого человека в личном гороскопе есть и Черная Луна. Эти фиктивные точки, производные Луны можно представить в виде двух сообщающихся сосудов, но важно не дать Черной Луне нарастить силу, что сделать довольно непросто. Оказывая поддержку нуждающимся, можно усилить Белую Луну, стать богаче и здоровее физически и психически.

Белой Луной в Тельце управляет Венера. Влияния планеты любви и красоты, партнерства, денег и комфорта, будут намного интенсивнее в ближайшие 7 месяцев. То, что будет посеяно в это время, должно дать хорошие результаты и плоды в самом прямом и переносном смысле. Хороший период для открытия предприятий, начала нового бизнеса, создания прочного фундамента и задела на будущее. Людям легче находить ресурсы, решать финансовые вопросы, собирать, копить и хранить энергию. Будет значительно больше удачных приобретений, инвестиций, счастливых встреч и долгих брачных союзов.

Белая Луна в Тельце не позволяет добывать деньги нечестным путем. Если такое происходит, то расплата последует незамедлительно в виде болезней и потерь. Будьте щедрыми, избегайте жадности и проявлений собственничества в личных и деловых взаимоотношениях и тогда не придется беспокоиться о хлебе насущном. Белая Луна в Тельце дает награду за щедрость, проявленную бескорыстно.

Львам и Водолеям не просто решать финансовые вопросы в период транзита Белой Луны по Тельцу. Напряженные аспекты к натальному Солнцу огненных Львов и воздушных Водолеев заставляют сделать переоценку ценностей, научиться правильно распределять свои доходы и расходы. Стремление к развлечениям, игре и куражу не принесет удовлетворения. Следует наработать практические навыки, немного "заземлиться" и внимательно посмотреть вокруг. Вероятнее всего, в поле зрения Львов и Водолеев окажутся те, кто оказался в затруднительной ситуации. Помогайте другим и получите во сто крат больше земных благ!

Транзит Белой Луны по Тельцу – это шанс для всего мира выйти из глобального кризиса, спасти от разрушения планету. Нещадная эксплуатация недр и загрязнение окружающей среды чревато необратимыми последствиями. Пришло время каждому человеку задуматься об истинных ценностях, о сохранении и поддержании жизни на Земле.

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