Белая Луна в Весах с 12 октября 2026 до 13 мая 2027: что нас ждет в этот особый период

Белая Луна в Весах с 12 октября 2026 до 13 мая 2027 / © Associated Press

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В отличие от нашего ночного светила — видимой Луны, которая символически отражает реальные эмоции, инстинкты и базовые потребности человека, Селена связана с наиболее близкой к Земле фиктивной точкой (математически вычисляемая позиция, не имеющая физического тела) лунной орбиты и в астрологии рассматривается как символ светлой стороны личности — её нравственных ориентиров, внутренней опоры и способности выбирать путь, который ведёт к созиданию, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Именно поэтому aстрологи называют её символом не реальных чувств, а идеала, к которому человек стремится, но которого редко достигает в полной мере. Если обычная Луна — это то, какие мы есть на самом деле, со всеми противоречиями и несовершенствами, то Белая Луна — это то, какими мы хотели бы быть, высшая, облагороженная версия себя.

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Селена отвечает за нравственные принципы, духовные устремления, представления о чести и достоинстве. Там, где она расположена, человек склонен проявлять особую щепетильность, стремиться к безупречности и порой предъявлять к себе и окружающим завышенные требования — ведь идеал по определению труднодостижим.

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Почему именно Весы усиливают природу Селены

Знак Весов управляется Венерой и олицетворяет гармонию, справедливость, равновесие интересов. Когда идеалистичная, стремящаяся к совершенству Белая Луна оказывается именно здесь, формируется редкое сочетание: идеал справедливости, идеал партнёрства, идеал красоты отношений выходят на первый план коллективного сознания. В течение этих семи месяцев многие будут особенно остро чувствовать разрыв между тем, какими должны быть отношения в теории, и тем, какие они есть на самом деле.

Общие сферы влияния транзита

Отношения и их нравственное измерение. Усиливается стремление к честности, верности, справедливому распределению ролей в паре — но вместе с этим растёт и внутренняя требовательность, способная превратиться в разочарование, если реальность партнёра не дотягивает до сформированного идеала.

Дипломатия и переговоры. Селена в Весах поддерживает способность находить элегантные, взаимовыгодные решения в конфликтах, но может провоцировать чрезмерную нерешительность — желание быть справедливым ко всем сразу иногда мешает принять твёрдое решение.

Эстетика и гармония пространства. Усиливается тяга к красоте, выверенности форм, стремление окружать себя эстетически безупречными вещами и людьми.

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Правосудие и социальная справедливость. На коллективном уровне обостряется внимание к темам равенства, честного суда, прав человека — Селена здесь действует как напоминание о том, какими должны быть законы в идеальном обществе.

Влияние на 12 знаков через символическую систему домов гороскопа

Поскольку Весы — седьмой знак Зодиака, для каждого другого знака этот транзит ложится на разный дом гороскопа (сферы жизни), если считать дома от собственного знака.

Овен — 7-й дом (партнёрство). Для Овна идеал проявляется напрямую через отношения — романтические и деловые. Семь месяцев станут временем повышенных ожиданий от партнёра: хочется видеть рядом человека, воплощающего представления о верности и порядочности.

Телец — 6-й дом (быт, работа, здоровье). Селена здесь взывает к идеалу безупречного распорядка — дисциплины в питании, порядка на рабочем месте, этичного отношения к коллегам. Риск периода — чрезмерный перфекционизм в повседневных мелочах.

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Близнецы — 5-й дом (творчество, романтика, дети). Идеализация возлюбленных, творческих проектов или детей становится темой этих месяцев — Близнецы могут ощущать особую потребность, чтобы их творческое самовыражение соответствовало высоким внутренним стандартам.

Рак — 4-й дом (дом, семья, корни). Транзит обостряет представление об идеальной семье и доме — хочется, чтобы домашний очаг стал образцом гармонии и справедливости между всеми его обитателями.

Лев — 3-й дом (общение, окружение, обучение). Усиливается стремление к честному, благородному стилю общения с окружением — братьями, сёстрами, соседями, случайными знакомыми, а также идеализация процесса обучения и обмена знаниями.

Дева — 2-й дом (деньги, ценности). Селена здесь поднимает вопрос нравственности заработка и трат — хочется зарабатывать и тратить деньги справедливо, этично, не поступаясь принципами ради материальной выгоды.

Весы — 1-й дом (личность, самовыражение). Для самих Весов транзит ощущается наиболее лично — стремление к идеалу касается самой личности: хочется стать воплощением справедливости и гармонии в глазах окружающих, что требует бережного отношения к себе, чтобы не раствориться в чужих ожиданиях.

Скорпион — 12-й дом (подсознание, уединение, скрытое). Идеал справедливости здесь проявляется на глубинном, почти незримом уровне — через внутреннюю, тайную работу совести, прощение старых обид или духовные практики, связанные с очищением кармы.

Стрелец — 11-й дом (дружба, сообщества, цели). Усиливается стремление к идеальному, справедливому сообществу единомышленников — хочется, чтобы дружеский круг и общие цели строились на подлинном равенстве и взаимном уважении.

Козерог — 10-й дом (карьера, репутация). Транзит обостряет представление о безупречной профессиональной репутации — хочется, чтобы карьерные достижения ассоциировались с честностью и справедливым отношением к подчинённым или партнёрам.

Водолей — 9-й дом (философия, путешествия, высшее образование). Идеализируются философские убеждения и мировоззрение — Водолей в этот период особенно остро чувствует разрыв между провозглашаемыми идеалами справедливости в обществе и их реальным воплощением.

Рыбы — 8-й дом (общие ресурсы, трансформация, интимность). Селена здесь взывает к идеалу честности в вопросах общих финансов и глубокой эмоциональной близости — хочется, чтобы доверие в самых интимных сферах жизни было абсолютным и безупречным.

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