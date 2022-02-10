Белая Луна в Водолее 11 февраля - 12 сентября 2022: что нас ждет в это время

Белая Луна в Водолее 11 февраля - 12 сентября 2022: что нас ждет в это время

В период транзита Белой Луны по Водолею, энергии Урана проявляются мягче, легче и быстрее принимаются обновления, устанавливаются долгосрочные дружеские связи. Планетарные влияния в этот период способствуют полезным контактам с нужными людьми, здоровой любознательности и широкому кругозору.

Светлая кармическая точка - Белая Луна, помогает нам всем стать лучше, указывает верный путь в жизни. Ей приписывают качества, олицетворяющие светлое, доброе начало в человеке. Благодаря сознательной работе над собой, Белая Луна (Селена), становится сильнее и приносит жизненные блага. Чем более человек стремится к духовному и интеллектуальному совершенствованию, тем сильнее становится его связь с ангелом-хранителем (Селеной), рассказывает астролог Марина Скади.

В греческой мифологии Селена - это богиня полной Луны. Согласно легенде, Белая Луна влюбилась в прекрасного Эндимона. Юноша лежал, погруженный в вечный сон, в пещере горы, расположенной в Карии. В классической астрологии Селена является символом полнолуния в солнечно-лунном цикле. Белая Луна - фиктивная точка (перигей), т.е. наиболее приближенная к Земле точка лунной орбиты. Цикл Белой Луны - 7 лет, каждые 7 лет Белая Луна, возвращается в один и тот же знак Зодиака и движется по этому знаку около 7 месяцев.

11 февраля в 08:06 по киевскому времени Селена (Белая Луна) входит в знак Водолея до 12 сентября 09:39. Селена в Водолее помогает людям общаться, обучаться, эффективно взаимодействовать в коллективе. Водолеем управляет Уран - планета неожиданностей и революций, прогресса, новых современных технологий. Водолей - знак человечества, общества в целом, а также науки, прогресса, мирных революций и обновлений. В период транзита Белой Луны по Водолею энергии Урана проявляются мягче, легче и быстрее принимаются обновления, устанавливаются долгосрочные дружеские связи. Планетарные влияния в этот период способствуют полезным контактам с нужными людьми, здоровой любознательности и широкому кругозору.

Основной принцип знака Водолея - преодолеть все препятствия и внести в окружающий мир нечто новое.

Девиз: "Я свободен!", "Все свободны".

Задача Водолея - должна быть осознанность в применении и воплощении в реальность всего необычного, неординарного, нового.

Миссия Водолея - движение, динамика, познание нового, прогресс. Помогать людям, реализовывать их мечты.

До весны 2023 года в Водолее находится Сатурн, его положение в одном знаке с Белой Луной, создает защиту и поддержку тем, кто готов ставить реальные цели и достигать их, соблюдая дисциплину, обязательность и умеренность во всем. Также в ближайшие месяцы удается правильно спланировать свое будущее, составить стратегический план. И шаг за шагом, используя современные возможности, интернет-ресурсы, смело действовать и достигать целей.

Сатурн - планета кармы, под влиянием энергий Белой Луны, пробуждает в окружающем мире социальную справедливость, а в людях - разумные мысли, чувство долга, профессионализм, следование нормам и правилам. Чем выше осознанность человека, тем больше возможностей Вселенная предоставит, чтобы найти свое место в обществе и укрепится на достигнутом уровне.

Социальная жизнь обычных людей станет более эффективна и позитивна, но само собой ничего не происходит. Важно понять, в чем вы сильны, стараться находить идеи в новых и сложных ситуациях, развивать свою способность работать в группе. Это поможет чувствовать себя комфортно в социуме, пользоваться своими правами и исполнять свои обязанности, как личных интересах и на благо общества.

С 15 февраля Меркурий входит в знак Водолея (до 10 марта) и соединяется с Белой Луной - голова становится светлой и ясной, что поможет продвижению личных инициатив, люди будут испытывать удовольствие от самого процесса мышления. Затянувшиеся вопросы с документами, важными бумагами, допусками и разрешениями, благополучно разрешатся.

Первая половина марта особенно благоприятна для личных, дружеских, социальных взаимоотношений - Белая Луна соединяется с Венерой и Марсом в Водолее. Увеличится количество официально оформленных союзов (личных, деловых), группы единомышленников смогут создать новые интересные проекты, найти новые площадки для реализации своих идей.

Перемещаясь по водолею, Белая Луна строит напряженный аспект с его управителем - Ураном, но также соединение со вторым управителем Водолея - Сатурном - помогает достичь баланса в жизни с минимальными потерями и волнениями в период с 11 февраля по 12 марта 2022 года. Равновесие и порядок достигается через ограничения - идет процесс отсеивания лишнего, закрываются ненужные двери, остается только то, что законно, справедливо, полезно человеку и обществу в целом.

В сфере политики (внешней и внутренней), в международных взаимоотношениях, начинается период стабилизации. Лидерам стран легче договариваться друг с другом, находить компромиссные решения, устанавливать дружеские связи между государствами. Во многих странах и регионах люди почувствуют себя комфортнее, повысится уровень взаимопонимания между народами, нациями. Социальная политика государств медленно, но уверенно будет способствовать современному экономическому развитию общества.

Представители знака Водолей получат максимум пользы в период транзита Белой Луны по этому знаку. Но и ответственность перед Вселенной за эти блага значительно повышается. Актуальным становится решение вопросов здесь и сейчас - это поможет создать надежную опору на долгие годы вперед. Сатурн, конечно, приносит определенные неудобства Водолеям, ограничивает их стремление к свободе и независимости, но при этом немного заземляет, показывает то, наиболее полезно в данный период и стоит поработать с этим.

Близнецы и Весы также попадают под явное положительное влияние транзита Белой Луны в Водолее. Особенно Близнецы - ведь 15 апреля покидает этот знак Черная Луна, которая уже принесла много неприятностям представителям Близнецов (с 18 июля 2021 года). Но в ближайшее время все, что приносило неприятности постепенно уйдет, легче будет адаптироваться к сложившимся ситуациям и условиям современного мира. Радости, позитива, приятных моментов в жизни, станет значительно больше.

Для представителей знака Весы наилучшие условия для социальной реализации, построения карьеры, профессионального продвижения. Также первая половина марта очень благоприятное время для решения личных вопросов, гармонизации семейной жизни, романтики. В период транзита Белой Луны по знаку Водолей, в котором находится Сатурн, Весы получают внешнюю поддержку, находят точку равновесия между личной жизнью и социальной деятельностью.

Овны и Стрельцы также ощущают себя комфортно в ближайшие месяцы. Правда, придется приложить усилия, быть в курсе происходящего, соблюдать законы справедливости, чтобы не упустить свой счастливый шанс изменить жизнь к лучшему.

Львы ощущают оппозицию Белой Луны: окружающая среда показывает то, что ранее не хотелось видеть и принимать в себе же. Период жизненных уроков - 11 февраля - 12 сентября 2022, но результат будет очень хорошим, если серьезно поработать над собой, осознать то, что может быть не представлялось значимым до этого. Как в зеркале, Вселенная подсказывает, на что обратить внимание.

Скорпионы и Тельцы находятся под напряженным влиянием Белой Луны, но эта фиктивная точка настолько позитивна, что любая неприятность в конце концов заканчивается благополучно.

Раки, Девы, Козероги, Рыбы часто становятся свидетелями счастливых событий, происходящих в жизни других людей. Пусть даже приходится в прямом смысле бороться за свое счастье, но самые смелые и упорные обязательно смогут извлечь максимум пользы из гармоничного транзита Белой Луны по Водолею.

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