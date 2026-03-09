Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время

Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года / © Associated Press

При транзите светлой кармической точки — Белой Луны по знаку Девы, происходит тонкое выравнивание, которое ощущается в нашей повседневной жизни: в том, как мы планируем рабочие дела, как заботимся о себе, как замечаем детали, которые раньше ускользали, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

13 марта в 11:30 (gmt+2) Белая Луна входит в знак Девы до 12 октября 2026 года. И все вокруг начинает подсказывать, где стоит притормозить, что поправить, к чему прислушаться. Вдруг становится видно, что требует внимания, а что давно просит лёгкого, почти незаметного обновления.

В древних преданиях говорили, что у мира есть особый огонь — скрытый, мягкий, почти невесомый. Его невозможно увидеть взглядом, но легко почувствовать, когда внутри вдруг становится светлее.

Этот огонь называли светом Белой Луны (Селены) — светом, который несёт в себе образ полнолуния. В мифах он символизирует момент, когда мир раскрывается полностью: всё видно, всё ясно, всё дышит своей истинной формой. Такой свет не ослепляет и не давит, он напоминает о целостности, о завершённости цикла, о том мгновении, когда внутреннее и внешнее совпадают.

Селена хранит именно этот образ — свет, который собирает рассеянные части опыта и соединяет их в единое целое, как полная Луна — кульминация лунного пути.

В мифах она появляется там, где человеку нужно вспомнить о чём‑то важном. Её присутствие ощущается как лёгкое внутреннее движение, как внезапная ясность, которая приходит без усилий. Белая Луна не приходит с громкими знаками — она действует тонко, через сны, случайные слова, неожиданные встречи, маленькие озарения.

Она словно странница, которая идёт от сердца к сердцу, собирая рассыпанные искры смысла и возвращая их тем, кто однажды потерял ориентир. В легендах её называли хранительницей света, который помогает увидеть то, что долго оставалось в тени: забытое желание, тихую мечту, важную мысль, которую человек откладывал «на потом».

Свет Белой Луны мягкий, но точный. Он освещает пространство вокруг, и в этом свете становится легче различать, понимать, выбирать. Человек остаётся самим собой, но начинает видеть глубже, внимательнее, яснее.

Поэтому её транзиты ощущаются как тонкое движение воздуха в комнате, где давно не открывали окна. Всё остаётся на своих местах, но пространство становится другим — чище, светлее, спокойнее. И в этом свете появляются ответы, которые раньше было трудно заметить.

Архетип Девы — это история о внимательности и тонком понимании мира. Там, где события кажутся хаотичными, она видит структуру. Там, где всё выглядит случайным, она замечает закономерность. Её энергия похожа на руки, которые аккуратно раскладывают вещи по полкам, чтобы пространство снова дышало свободно.

Когда Белая Луна входит в знак Девы, её свет получает очертания. Он словно проходит через тонкое сито земли, трав, ритмов природы. В этом пространстве её сияние приобретает форму, а внутренние озарения превращаются в ясные шаги.

Дева встречает Белую Луну как хранительница земной мудрости. Она чувствует движение почвы, различает язык растений, улавливает момент, когда в глубине зерна просыпается жизнь. Её энергия собирает рассеянные искры света и вплетает их в естественный порядок мира.

В знаке Девы Белая Луна раскрывается особенно тонко. Её свет ложится на детали, на маленькие жесты, на простые действия, которые создают основу дня. Всё вокруг становится более осмысленным: каждая мысль находит своё место, каждое решение — свой ритм, каждое намерение — свою форму.

Белая Луна (Селена) задерживается в одном знаке около семи месяцев. Ее цикл — 7 лет. Все, кто родился в нижеперечисленные месяцы, натальная Белая Луна находится в Деве:

17 марта — 16 октября 1963

18 марта — 15 октября 1970

16 марта — 15 октября 1977

15 марта — 14 октября 1984

15 марта — 14 октября 1991

15 марта — 14 октября 1998

15 марта — 13 октября 2005

14 марта — 12 октября 2012

14 марта — 12 октября 2019

У людей, рожденных примерно с середины октября до середины марта, не может быть Белой Луны в Деве. Кармический смысл здесь очень прямой. Белая Луна показывает ту часть внутреннего опыта, где человек особенно легко находит правильное направление. Белая Луна в Деве помогает это сделать через порядок, точность, внимание к деталям, умение чувствовать естественный ритм жизни.

Когда Белая Луна находится в Деве, её свет проявляется через порядок, чистоту пространства, внимательность к деталям и уважение к естественному ритму жизни. Чтобы усилить её влияние, важно действовать в тех сферах, где Дева чувствует себя уверенно. Это не про строгие правила, а про мягкое выравнивание, которое возвращает ощущение опоры.

Что помогает получить поддержку Белой Луны в Деве

1. Наведение порядка в малом.

Белая Луна в Деве раскрывается через простые действия: разобрать стол, привести в порядок документы, освободить пространство от лишнего. Это не бытовая рутина — это способ дать свету место, куда он может лечь.

2. Забота о теле.

Дева связана с телесной ясностью. Поддержка здоровья, лёгкие ритуалы ухода, внимание к питанию и режиму помогают энергии Селены проявляться спокойнее и чище.

3. Внимательность к деталям.

Когда человек замечает мелочи, которые раньше ускользали, Белая Луна усиливается. Это может быть точность в словах, аккуратность в делах, продуманность в планах.

4. Простые, но регулярные ритуалы.

Дева любит ритм. Повторяющиеся действия — утренние практики, ведение списка задач, уход за домом — создают внутреннюю устойчивость, через которую свет Селены проявляется ярче.

5. Чистота намерений.

Белая Луна в Деве особенно чувствительна к тому, что человек делает «изнутри». Когда действия исходят из ясного, спокойного мотива, неприятности постепенно растворяются.

Селена в Деве не требует резких шагов, ей достаточно маленьких, но точных движений. Каждое такое действие — как маленькая искра света, которая выравнивает пространство вокруг.