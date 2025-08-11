Белая Луна во Льве с 12 августа 2025 до 13 марта 2026 года: что нас ждет в это время

Белая Луна во Льве / © Associated Press

Селена олицетворяет идею небесного света, который освещает путь во тьме. Ее лунный свет показывает скрытые истины, помогает найти правильный жизненный путь в трудные времена и напоминает нам о том, что даже в мраке всегда есть свет, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Селена — это воплощение идеала добра, которое вдохновляет нас быть лучше, светлее и честнее с собой и миром. Ее транзиты дают возможность укрепить свою связь с духовным началом и построить гармоничную жизнь.

Белая Луна — это символ светлой кармы, защиты, духовного покровительства и поддержки от высших сил. Астрономически — перигей нашего ночного светила, ближайшая к Земле точка ее околоземной орбиты.

В астрологии Белая Луна относится к числу фиктивных планет, определяет связь человека со светлым эгрегором. Белая Луна во Льве раскрывает самую Светлую Солнечную энергию. Это фиксированная Белая Луна, огненная. Каждые 7 месяцев она перемещается по Зодиаку, меняя знаки, активируя их лучшие качества и открывая людям возможности для роста, очищения и защиты высших сил.

Каждый транзит Селены по Зодиаку — это путь души, который ведет к внутреннему свету и возможность получить поддержку, если действовать с добром, честностью, учитывая качества того знака, по которому перемещается эта светлая кармическая точка.

Белая Луна не дает «бонусов просто так» — она дает возможность усилить лучшие качества знака, в котором находится. И те планеты, которые находятся в этом знаке в натальной карте, получают максимум благостной энергии.

А это значит, что сферы жизни, находящиеся под управлением этих планет, развиваются в позитивном ключе, если, конечно, вкладывать в это свою энергию, а не просто получать блага, как данность.

Если человек действует в духе знака, по которому транзит (например, забота при Селене в Раке, смелость при Селене в Овне), он получает невидимую поддержку, везение и защиту.

Кто знаком со своей натальной картой, для хорошего контакта со своим ангелом-хранителем, которого символизирует Белая Луна в личном гороскопе, старайтесь предпринимать действия по качествам того знака, где Селена в натальной карте.

Когда Селена (Белая Луна) проходит транзитом по знаку Льва, это время, когда Вселенная словно подталкивает нас отдавать любовь, ничего не требуя взамен, к проявлению благородства, демонстрации своего творческого потенциала, вдохновляя других жить и творить.

Знак Льва — это сердце зодиакального круга, где Солнце в обители. Солнце символизирует сам принцип жизни, а также благородный метал — золото.

Знак Льва связан с пятеркой, как образом идеального человека, характеризует сознание, а также энергию любви, творчества, продолжения рода. Цифра пять — это так называемый 5-й элемент. В метафизике восточных учений — это эфир. В понимании современного направления — это сам человек, как личность.

Транзит Селены по Льву связан с поддержкой в сфере здоровья и финансов, особенно через родственные связи, фигуру отца, деда. В этот период особенно важно укреплять связь с родом, помириться с родителями, принять и простить друг друга. Это время, когда внутренняя звезда может сиять особенно ярко.

Полезны различные практики, например, можно создать родовое древо. Если же есть возможность, то подарите отцу, деду, родному дяде, золотую цепочку, как символ защиты и связи с родом. Либо же те мужчины, которые уже стали родителями, могут подарить детям подобные украшения. И, следует помнить о том, что кармическое очищение происходит через поступки, без ожидания награды.

Периодически, Белая Луна проверяет душевную чистоту — не внешние достижения, а внутренние мотивы и действия. У каждого из нас эта светлая кармическая точка находится в определенном знаке Зодиака и астрологическом доме, возможно и в аспектах с другими планетами. В соответствии с чем, можно определить для себя путь исправления и роста, т.е. понять, как получить максимальную поддержку от высших сил.

Для всех, у кого Белая Луна — Селена находится во Льве, не забывайте, что ближайшие 7 месяцев являются наилучшими для того, чтобы переоценить свою жизнь в определенной сфере жизни и в соответствии со знаком Льва, а значит улучшить карму, личные черты характера и значительно повысить качество жизни.

Селена «работает» мягко, без принуждения, но откликается только на чистое, доброе, светлое. Общественная и коллективная деятельность, тоже может быть «каналом силы» при ее транзите по Льву.

Селена подсвечивает светлую сторону личности, ее высшие устремления. В периоде возвращения в натальное положение человек может искупать ошибки прошлого, получить помощь Судьбы. В каждом знаке Зодиака Селена «воскрешает» его высший духовный потенциал, дает возможность прожить его красиво, по-настоящему, «божественно».

Влияние Селены чувствуется через светлые события и озарения. В жизни происходят добрые, «чистые» события, которые невозможно логически объяснить. Могут вдруг приходить нужные люди, информация, поддержка.

Селена как будто «ведет» по дороге, где меньше препятствий, если человек действует в согласии с душой. Но светлая кармическая точка Селена или Белая Луна требует чистоты намерений и поступков. Люди, идущие по «чистому пути», ощущают ее поддержку особенно ярко.

Она усиливает только светлое: если намерения корыстные — она не помогает и даже наоборот, уступает дорогу негативной кармической точке — Черной Луне или Лилит, которая до 20 декабря 2025 перемещается по Скорпиону. Любая фальшь, ложь, агрессия — и энергия Селены «уходит».

Белая Луна — это архетип светлого пути души и высшей правды. Проходя через знаки, она активирует их духовное ядро и дает шанс на очищение, прозрение и поддержку. Но действует она лишь тогда, когда человек сам стремится к чистоте, добру и внутренней правде.

Когда Белая Луна входит в знак Льва, небеса вспоминают о великой роли сердца. В это время душа призывает вспомнить о своем божественном происхождении, пробуждает искру Творца, что позволяет засиять так, как она когда-то сияла до столкновения со всеми земными страхами и потерями.

Лев — знак царственного света, великодушия, таланта и силы воли. В его владениях Селена становится Звездной Матерью, охраняющей тех, кто идет по пути любви и творческого раскрытия. Вместе они создают высокочастотный союз, который зовёт нас проявить лучшие качества души. Это время, когда ангел-хранитель встает за спиной у того, кто решается быть собой — настоящим, щедрым, смелым.

Транзит Белой Луны по знаку Льва дает каждому из нас шанс проявить себя с высочайшей честностью и благородством, реализовать свою духовную миссию, стать Солнцем в своей жизни и жизни других.