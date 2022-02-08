Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Блинчики "Подгорские": рецепт оригинального венгерского блюда

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Блинчики "Подгорские": рецепт оригинального венгерского блюда

Credits

Блинчики с начинкой, запеченные в духовке, – это прекрасная идея в любое время года.

Ближе к Масленице мы начинаем собирать рецепты блинов и блюд из блинов. Этот рецепт – венгерский.

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • соль
  • жир или масло

Для начинки:

  • 300 г картофеля
  • 200 г овечьего сыра (можно и коровьего)
  • 200 г сметаны
  • укроп
  • соль

Приготовление

Яйца хорошо перемешать с мукой, щепоткой соли и молоком. Блинчики выпекать немного толще обычных.

Картошку сварить в мундире, почистить и еще теплой пропустить через мясорубку. Вымешать с сыром и завернуть эту начинку в блины.

Уложить блины с начинкой в смазанную жиром или маслом емкость, залить сметаной с мелко нарезанным укропом и запечь все в духовке.

Читайте также:

Следующая публикация