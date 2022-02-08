Блинчики "Подгорские": рецепт оригинального венгерского блюда

Блинчики с начинкой, запеченные в духовке, – это прекрасная идея в любое время года.

Ближе к Масленице мы начинаем собирать рецепты блинов и блюд из блинов. Этот рецепт – венгерский.

Ингредиенты:

250 г муки

2 яйца

500 мл молока

соль

жир или масло

Для начинки:

300 г картофеля

200 г овечьего сыра (можно и коровьего)

200 г сметаны

укроп

соль

Приготовление

Яйца хорошо перемешать с мукой, щепоткой соли и молоком. Блинчики выпекать немного толще обычных.

Картошку сварить в мундире, почистить и еще теплой пропустить через мясорубку. Вымешать с сыром и завернуть эту начинку в блины.

Уложить блины с начинкой в смазанную жиром или маслом емкость, залить сметаной с мелко нарезанным укропом и запечь все в духовке.

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