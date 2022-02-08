Блинчики "Подгорские": рецепт оригинального венгерского блюда

Блинчики с начинкой, запеченные в духовке, – это прекрасная идея в любое время года.
Ближе к Масленице мы начинаем собирать рецепты блинов и блюд из блинов. Этот рецепт – венгерский.
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 2 яйца
- 500 мл молока
- соль
- жир или масло
Для начинки:
- 300 г картофеля
- 200 г овечьего сыра (можно и коровьего)
- 200 г сметаны
- укроп
- соль
Приготовление
Яйца хорошо перемешать с мукой, щепоткой соли и молоком. Блинчики выпекать немного толще обычных.
Картошку сварить в мундире, почистить и еще теплой пропустить через мясорубку. Вымешать с сыром и завернуть эту начинку в блины.
Уложить блины с начинкой в смазанную жиром или маслом емкость, залить сметаной с мелко нарезанным укропом и запечь все в духовке.
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