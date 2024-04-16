Болезнь, изгнание и плен Кейт Миддлтон: астролог рассказал о сложных аспектах в гороскопе принцессы

Больше всего нас интересует перспективы принцессы Уэльской. Кейт успела завоевать самую искреннюю симпатию не только у жителей Великобритании, но и у людей во всем мире, поэтому – с учетом обнаружения недуга на ранней стадии и возможностей современной медицины – очень хочется верить в то, что из борьбы с самым коварным недугом ей удастся выйти победительницей.

О том, что говорит об этом ее гороскоп, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Нелады в семье

Принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Поскольку здоровье женщины, состоящей в браке, во многом зависит не только от нее, но и от партнера, необходимо обратить внимание как на гороскоп Кейт, так и на гороскоп ее мужа, принца Уэльского, у которого существуют в этом смысле определенные сложности. Прежде всего нужно сказать о том, что он родился в дни Гекаты – 21 июня 1982 года, когда Луна на небе становится невидимой: как правило, такие люди обладают тяжелой энергетикой и непростой судьбой. Кстати, в Виндзорском дворце есть еще одна гекатница – королева Камилла, а наличие сразу двух таких человек в одной семье представляет опасность для остальных ее членов.

Принц Гарри с Кейт и Уильямом Уэльскими / Фото: Associated Press

К тому же у Уильяма в знаке Козерога, под которым родилась Кейт, находится Черная Луна, что говорит о том, что он разочаровался как в своей жене, так и в семейной жизни в целом. Энергетика Кейт, которая никому – включая себя – не дает спуска, слишком тяжела для Уильяма: ему, как Раку по знаку Зодиака, необходимы постоянные проявления любви, а его жена чересчур практична и не считает нужным тратить время на сантименты. Отсюда слухи об изменах принца, о которых в последнее время часто пишут в СМИ. Вряд ли они носят массовый характер, как говорят об этом журналисты, но, как известно, дыма без огня не бывает. Не стоит забывать и о том, что Уильям изначально не горел желанием официально оформлять отношения с Кейт, долго тянул с этим браком и в конце концов согласился на него под нажимом своей бабушки, покойной королевы Елизаветы II, а это тоже не могло не отразиться на нынешних отношениях принца и принцессы Уэльских.

Рожденная в день полного лунного затмения

Кейт и Уильям на церемониях BAFTA / Фото: Associated Press

Что до самой Кейт, то она появилась на свет 9 января 1982 года – во время полного лунного затмения (время рождения принцессы – 19.00, время затмения – 19.57), что накладывает на судьбу печать фатума: в жизни таких людей много определяется судьбой, избежать которой невозможно. Символично, что видеообращение, в котором она объявила о своей болезни, также связано с лунным затмением: оно вышло в его ауре - 25 марта нынешнего года.

Свадьба принцессы Кейт и принца Уильяма / Фото: Associated Press

В данный момент по дому здоровья Кейт идет связанный с потусторонним миром мистический Плутон, а это значит, что это время станет для нее сложным и напряженным. А в восьмом доме ее гороскопа, отвечающим за перевоплощения, смерть и возрождение, "гостят" три злые планеты: Марс, Сатурн и Нептун, и если активный Марс выйдет оттуда довольно быстро, то остальные два – задержатся на пару лет. Тем не менее их присутствие в гороскопе Кейт могут дать хорошие результаты в плане химиотерапии и привести к ремиссии. Как долго продлится ее заболевание, предсказать трудно, но на скоропостижную – и печальную – развязку звезды не указывают.

"Градус ошельмования, изгнания и плена"

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Однако в жизни Кейт могут случиться неприятные события, связанные с другой сферой ее жизни: принцессу вполне могут удалить из королевской семь, отправив с глаз долой – об этом говорят Сатурн и Нептун в девятом доме Кейт, отвечающий за образование и путешествия. Скорее всего, это произойдет в 2026-27 годах, и, возможно, отъезд будет связан с необходимостью – или видимостью необходимости – ее лечения за границей, например, в местах силы (скажем, на Тибете), где она также сможет заняться духовными практиками и расширить горизонты, приобретя новые знания. Однако если учесть, что Венера в гороскопе принцессы Уэльской является ретроградной и находится рядом с Меркурием в 8-м градусе Водолея, который называют "градусом ошельмования, изгнания и плена", ситуация может оказаться куда более сложной. И если еще совсем недавно все видели в Кейт следующую королеву, сегодня – по разным причинам – этот статус в ее отношении становится сомнительным. А вот кто точно будет носить корону, так это ее дочь – принцесса Шарлотта: гороскоп девочки практически полностью совпадает с натальной картой ее прабабушки, Елизаветы II.

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