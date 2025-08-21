Будущее Украины согласно астропрогнозу: чего ожидать украинцам

Будущее Украины согласно астропрогнозу / © Getty Images

Реклама

С 2020 года мир находится в процессе переформатирования, а наша страна является одной из его главных участников. Уже осенью текущего года роль Украины в глобальной системе будет определяться сразу несколькими ключевыми факторами — от геополитических альянсов до экономической устойчивости и международных обязательств, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В 2025 году 34-й день рождения Украины наступает 23 августа в 23:19 (gmt+3), в день новолуния в Деве в аспекте соединения с натальным Солнцем страны, что уже само по себе символично. Это событие происходит в 3 доме (общение, коммуникации, переписка, поездки) и говорит о новом подходе к обсуждению волнующих тем.

Дональд Трамп по знаку Зодиака — Близнецы, основной посредник между Владимиром Зеленским (Водолей) и Владимиром Путиным (Высы). Три президента — представители знаков стихии Воздуха, что дает шанс на то, что все-таки они придут к единому решению, удовлетворяющим все три стороны. Но произойдет это не ранее, чем в Соляре 2026-2027. Ведь рожденные под знаками воздушной стихии могут договариваться бесконечно — это их суть, а значит торопить события никто не будет.

Реклама

Новолуние в 3 доме Соляра и Асцендент соляра в знаке Близнецы говорят о начале пути к обновлению через диалог, уточнение информации, укрепление связей. Ключевым этапом является установление контакта, возобновление логистики и перемещений. И, благодаря участию Д. Трампа, между лидерами Украины и России, может произойти реальный разговор, после чего «лед тронется» и к середине 2027 года будет установлен мир с гарантиями безопасности.

Дева — знак анализа, служения, порядка и восстановления. Это говорит о том, что Украина входит в год, когда внимание будет сосредоточено на деталях, очищении от хаоса и на создании новых структур. Новолуние в соляре — это всегда начало нового цикла и точка перезапуска.

Активность года — ментальная, интеллектуальная. Это объясняют:

Асцендент Соляра Украины находится в Близнецах в соединении с куспидом 5 натального дома, со стороны 4.

Меркурий — управитель солярного Асцендента — в знаке Льва в 3 доме, где также находится и Солнце, но в знаке Девы.

Солнце соляра в 3 доме.

Много разговоров, поездок, встреч, но также и переливания «из пустого в порожнее». Плюс в том, что значительно меньше разрушений и гибели людей, ведь Марс — в знаке дипломатии, в Весах в 5 солярном доме, символизирующим жизнь.

Реклама

Поскольку Меркурий во Льве и его диспозиция благоприятная (в знак Девы), можно утверждать о том, что к президенту Украины будут прислушиваться на всех уровнях и даже те, кто агрессивно пытается гнуть свою линию, настаивая на отдаче территорий. Несмотря на то, что положение власти Украины весьма нестабильно, нет показателей для ее смены. Скорее наоборот — к президенту Владимиру Зеленскому все больше прислушиваются и это дает больше бонусов Украине на предстоящих переговорах по завершению войны.

Луна Соляра находится в знаке Девы в 4 доме, что является показателем налаживания быта украинцев, возвращения домой из других стран, наведение порядка в своем жилище и стране в целом. Это поддерживающий и вдохновляющий фактов, информирует о повышении уровня комфорта на родине.

Соляр 2025 года окрашен конфигурацией «бисекстиль» из высших планет: Плутон, Уран, Нептун. Плутон в Водолее — трансформация через технологии, коллективные решения, реформы. Уран в Близнецах — неожиданные информационные прорывы, новые формы коммуникации. Нептун в Овне — духовное пробуждение через активные действия, борьба за идеалы.

Эта конфигурация говорит о возможности выхода из затяжного кризиса, но только при условии, что будут приняты нестандартные, смелые и коллективные решения. Это год, когда будущее формируется не в кабинетах, а в умах и сердцах людей.

Реклама

В текущем Соляре Украины будут заложены основы для переформатирования роли президента, но выборы — не в ближайший год. В солярной карте Украины Восходящий Лунный Узел, ретро Сатурн и ретро Нептун находятся в 10 доме Соляра, что говорит о сохранении до конца августа 2026 года, существующего в данный момент состава органов государственной власти и президента.

Ретро Плутон в 8 доме соляра и Лилит в 6 доме активирует темы потерь в карте Украины. Т.е. оккупация страной-агрессором продолжается и достаточно мощными темпами. Но именно это и станет катализатором договорных процессов осенью 2025 - весной 2026 года, которые будут необходимы для сохранения государства.

Есть и существенный плюс в Соляре Украины 2025-2026. Во 2 доме соляра находится Юпитер, Венера и Белая Луна, а это говорит, что украинцы будут сыты и даже почувствуют повышение уровня жизненного комфорта даже при том, что война продолжается, но имеет тенденцию к затуханию.

Поддерживать Украину страны-союзники будут и дальше, но больше это гуманитарная, а не военная помощь. Во всяком случае, пояса затягивать не придется. Также в течение солярного года произойдет реальный переход к более устойчивым, локальным формам экономики, что усилит нашу страну изнутри.

Реклама

Луна в прогрессивной карте Украины до июня 2026 года находится в Тельце — в знаке экзальтации. Такое положение — очень благоприятный показатель для нашей страны. Украинцы сильны, способны выдержать огромные нагрузки и ограничения и это продолжается уже 2 года (война началась при прогрессивной Луне в Овне).

С июня 2026 ситуация меняется и у многих срабатывает такой показатель, как «изнашиваемость». Исчезнет категоричность, фиксация на тенденциях, ранее принятых и навязанных извне. Луна на 2,5 года перейдет в знак Близнецы, что придаст гибкости, готовности говорить даже с явными врагами. Народ и власть Украины будут готовы принимать сложные решения, идти на компромиссы, но это произойдет не ранее июня-июля 2026 года. До этого момента боевые действия продолжатся и об уступках территорий или обмена своего на свое, что сейчас предлагает Путин, не может быть и речи.

В карте дирекций Меркурий и Юпитер находятся в последнем градусе Девы, создавая условия для завершения текущей фазы войны. В следующем соляре эти две планеты перейдут в знак Весы, обеспечивая благоприятный фон для международной дипломатии, принятия компромиссных решений.

Через 2 года (летом 2027) Марс в дирекциях перейдет в знак Скорпиона. Здесь Марс сильный, но это образ акулы! Очевидно, придет новый верховный главнокомандующий и тогда в Украине иначе будет формироваться военный потенциал. Возможно, даст гарантии безопасности более сильная держава.

Реклама

В натальной карте Украины Сатурн во 2-м градусе Водолея, Луна в Водолее под управлением Урана. Транзитный Уран сменил знак и дал свободу людям, при этом власть имущие Украины, которых показывает Сатурн (он же управляет Асцендентом), вынуждены считаться с народом под влиянием напряженного аспекта от Урана.

Плутон транзитный в аспекте соединения с Сатурном натальным до января 2026 года — разворот из ретро как раз в градусе Сатурна. Формируются условия для изменения Украины и ее существующих границ. Происходят очень важные и полезные события для нашей страны. Благо — на гармоничном аспекте с Ураном в Близнецах, что дает надежду на благоприятные перспективы для украинцев в долгосрочной перспективе.

На чаше весов — Донбасс и Крым: эти два региона остаются ключевыми узлами геополитического противостояния, где пересекаются интересы Украины, России и всего международного сообщества. Но решения будут приняты и уже в обозримой перспективе. И это будут решения, приемлемые для всех, что позволит завершить войну.

Через 3-4 месяца прогрессивная Луна в Тельце (символизирует сильный духом народ Украины), образует квадратуру к Луне натальной Украины. А это значит, что ноябрь и декабрь 2025 будет очень тяжелый для украинцев.

Реклама

Летом 2027 года гармоничная конфигурация «Бисекстиль» из высших планет даст результат — прекращение войны. В этот период будет рождаться новая Украина и другим гороскопом. Не стоит надеяться на то, что будет спокойно в ближайшие пару лет.

Примерно через 4 года, когда Луна в дирекциях перейдет в знак Овна из Рыб, для народа Украины начнется новый этап — жизнеутверждающий, яркий, позитивный. Но это произойдет не ранее середины 2029 года.