Бутерброды с селедкой плавленым сыром и морковью: рецепт оригинальной закуски

Бутерброды с селедкой плавленым сыром и морковью

Это отличный вариант подачи селедочного салата на кусочках обжаренного черного хлеба с пикантным ароматом чеснока.

Чеснок очистите.

Разогрейте сухую сковороду на небольшом огне, выложите кусочки хлеба и подсушите его до румяной корочки с двух сторон по 2-3 минуты. Остудите и натрите чесноком.

Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку.

Морковь помойте, выложите в сотейник с холодной водой, доведите до кипения и варите 25-30 минут, достаньте из кипятка, остудите, очистите от кожицы и натрите на мелкой терке.

У селедки отрежьте голову, хвост, удалите внутренности, кожу и разделите рыбу на филе, мелкие кости удалите, и нарежьте на мелкие кубики.

Сыр плавленый натрите на крупную терку.

В миску выложите сельдь, сыр плавленый, яйца, морковь, поперчите, слегка посолите, добавьте майонез и хорошо перемешайте.