- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 1 мин
Бутерброды с селедкой плавленым сыром и морковью: рецепт оригинальной закуски
Закусочные бутерброды готовятся из простых продуктов, селедка превосходно сочетается с нежным плавленым сыром, вареными яйцами и морковью.
Это отличный вариант подачи селедочного салата на кусочках обжаренного черного хлеба с пикантным ароматом чеснока.
Ингредиенты
- хлеб «Бородинский»
- 10-12 кусочков
- сельдь слабосоленая
- 1 шт.
- сыр плавленый
- 100 г
- яйца
- 3 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- майонез
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень укропа
-
Чеснок очистите.
Разогрейте сухую сковороду на небольшом огне, выложите кусочки хлеба и подсушите его до румяной корочки с двух сторон по 2-3 минуты. Остудите и натрите чесноком.
Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку.
Морковь помойте, выложите в сотейник с холодной водой, доведите до кипения и варите 25-30 минут, достаньте из кипятка, остудите, очистите от кожицы и натрите на мелкой терке.
У селедки отрежьте голову, хвост, удалите внутренности, кожу и разделите рыбу на филе, мелкие кости удалите, и нарежьте на мелкие кубики.
Сыр плавленый натрите на крупную терку.
В миску выложите сельдь, сыр плавленый, яйца, морковь, поперчите, слегка посолите, добавьте майонез и хорошо перемешайте.
На каждый кусочек хлеба выложите селедочный салат и украсьте укропом.
Советы:
Чтобы плавленый сырок легко натирался, предварительно, ненадолго отправьте их в морозильную камеру.