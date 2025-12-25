ТСН в социальных сетях

Рецепты
20
1 мин

Бутерброды с селедкой плавленым сыром и морковью: рецепт оригинальной закуски

Закусочные бутерброды готовятся из простых продуктов, селедка превосходно сочетается с нежным плавленым сыром, вареными яйцами и морковью.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
323 ккал
Бутерброды с селедкой плавленым сыром и морковью

Бутерброды с селедкой плавленым сыром и морковью / © Credits

Это отличный вариант подачи селедочного салата на кусочках обжаренного черного хлеба с пикантным ароматом чеснока.

Ингредиенты

хлеб «Бородинский»
10-12 кусочков
сельдь слабосоленая
1 шт.
сыр плавленый
100 г
яйца
3 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
3 зубчика
майонез
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень укропа

  1. Чеснок очистите.

  2. Разогрейте сухую сковороду на небольшом огне, выложите кусочки хлеба и подсушите его до румяной корочки с двух сторон по 2-3 минуты. Остудите и натрите чесноком.

  3. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку.

  4. Морковь помойте, выложите в сотейник с холодной водой, доведите до кипения и варите 25-30 минут, достаньте из кипятка, остудите, очистите от кожицы и натрите на мелкой терке.

  5. У селедки отрежьте голову, хвост, удалите внутренности, кожу и разделите рыбу на филе, мелкие кости удалите, и нарежьте на мелкие кубики.

  6. Сыр плавленый натрите на крупную терку.

  7. В миску выложите сельдь, сыр плавленый, яйца, морковь, поперчите, слегка посолите, добавьте майонез и хорошо перемешайте.

  8. На каждый кусочек хлеба выложите селедочный салат и украсьте укропом.

Советы:

  • Чтобы плавленый сырок легко натирался, предварительно, ненадолго отправьте их в морозильную камеру.

