Чарльз III – король-садовод: астролог рассказал, каким будет правление преемника Елизаветы II

Естественен интерес к его персоне, ведь до сих пор он находился в тени окружавших его женщин, поэтому в фокус внимание СМИ попадал чаще всего как сын Елизаветы II или бывший супруг принцессы Дианы. Теперь же Чарльз III стал самостоятельной фигурой, поэтому можно – и нужно – спросить у звезд, какой будет его судьба на престоле. О астрологических характеристиках Чарльза III рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Интроверт в тени своей матери

Принц Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

В натальной карте новоиспеченного британского короля большое скопление планет находится ниже горизонта, что позволяет охарактеризовать его как интроверта со свойственной Скорпионам (а он появился на свет именно под этим знаком) склонностью не выделяться – именно ее он демонстрировал на протяжение всей своей жизни. К тому же натальная Луна Чарльза стоит прямо на Солнце его матери, Елизаветы II, что говорит о том, что именно она всегда управляла его жизнью.

Не стоит забывать о том, что 1 ноября 1948 года произошло солнечное затмение, и день рождения Чарльза – 14 ноября – попадает в его ауру. Жизнь людей, рожденных в такие дни, всегда регламентирована внешними обстоятельствами, жизнь дает им мало свободы и при этом призывает выполнить очень важную миссию. С 10 января 2022 года Северный лунный узел начал продвижение по знаку Тельца, где у Чарльза находится дом карьеры, так что уже в начале этого года было понятно, что он скоро займет королевский престол.

Рожден, чтобы стать королем

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Асцендент в знаке Льва и Северный узел на вершине карьеры буквально призывают его занять трон Англии. К тому же у Чарльза, как и бывает в гороскопе исторических личностей, лунные узлы соединяются с планетами. Так, на Северном лунном узле в первом градусе Тельца находится Луна, а на Южном – Меркурий в седьмом градусе Скорпиона. Неподалеку – в двадцать третьем градусе Скорпиона – расположилось Солнце, а все вместе это говорит о том, что новый король должен сыграть свою роль в истории – это ему, как принято говорить в таких случаях, на роду написано.

Король-садовод

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Ответ на вопрос, каким будет правление Чарльза III, тоже можно найти в его гороскопе. Луна в Тельце дает Чарльзу и тягу к земле и любовь что-то делать руками – в прямом смысле этого слова: он увлекается садоводством. "Если любишь землю, – сказал как-то принц в интервью, – и относишься к ней с почтением, как основе всего живого на нашей планете, она обязательно отблагодарит тебя за это". А Плутон, расположенный в его натальной карте в первом доме, указывает на короля как на личность, способную все вокруг трансформировать по своему вкусу.

Можно предположить, что c присущей ему страстью садовода Чарльз "подстрижет" и придаст желаемую ему форму всему, в том числе и отношениям между людьми. Он уже начал наводить порядок в своей семье, буквально приказав своим сыновьям, Уильяму и Гарри, помириться, скоро эта участь постигнет всю страну. Нынешний король, еще будучи принцем, уже пытался повлиять на политику кабинета министров, который тогда возглавлял Тони Блэр. Тогда его вмешательство закончилось длительной судебной тяжбой, теперь же несмотря на то, что конституция предписывает монарху только консультировать, поощрять или предупреждать, вряд ли, подобно своей матери, станет соблюдать нейтралитет. Ему будет очень тяжело не вмешиваться в дела страны, поэтому время от времени он – с большой долей вероятности – станет это делать.

Правление будет легким

Очень важно также обратить внимание на момент, когда принц Чарльз был официально объявлен королем Великобритания – в это время на небе сложилась очень интересная конфигурация планет. Она говорит о том, что включается кармическая программа, уходящая корнями в глубокое прошлое. Судя по всему, за время своего существования династия Виндзоров накопила достаточное количество позитивных факторов, чтобы нынешнему королю правление далось легко – с особыми проблемами он столкнуться не должен.

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