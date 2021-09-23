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Чем запомнится осень 2021 года разным знакам Зодиака

Чем запомнится осень 2021 года разным знакам Зодиака

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Первый месяц осени перевалил за середину, оставляя эти дни только в наших воспоминаниях. 

Для каждого из нас эти воспоминания – свои, пересечений и совпадений практически нет, но менее важными и значительными они от этого не становятся. Чем запомнится нынешняя очень разным знакам Зодиака? 

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Овен (21.03 – 20.04)

Овны с большой долей вероятности встретят человека, который сыграет важную роль в их жизни. В какой ее отрасли он отметится, зависит от личных обстоятельств – у каждого представителя знака она будет своя, но факт его помощи, участия и опеки очевиден и сомнению не подлежит. Главное – не упустить шанс познакомиться и не пропустить важного человека, отмахнувшись от его ненавязчивого внимания. 

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды приготовили встречу, о которой они будут вспоминать всю свою последующую жизнь. Роман, который вспыхнет, как спичка, вряд ли окажется продолжительным, но впечатления о себе оставит самые яркие. Кстати, человек, который появится в жизни представителей знака, вполне может оказаться старым знакомым, с которым в свое время их связывали серьезные отношения, которые прервались не по их вине. 

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Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые очень любят жизненные перемены, на этот раз будут рады тому, что в их жизни ничего не происходит. В последнее время самых разных пертурбаций оказалось слишком много, не все они были приятными, поэтому представители знака нуждаются в передышке, а еще лучше – в отдыхе. Нынешняя осень предоставит им такую возможность, благо, энергетика этого времени года располагает к неспешности и релаксации. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки смогут найти свое счастье там, где совершенно этого не ожидают – в собственном окружении, где они, казалось бы, знают всех как облупленных. Выяснится, что человек, на которого они раньше не обращали внимания, в решающий момент придет на помощь и сделает все так, как они попросят. Возникшая в результате этой истории дружба, вполне возможно, со временем перерастет в более серьезные чувства, но торопиться не стоит. 

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Лев (23.07 – 21.08)

Львы – особенно те из них, кто работает не покладая рук – могут получить неожиданную прибыль, на которую они и не надеялись. Скорее всего, начальство по достоинству оценит рвение, старание и дисциплинированность представителей знака и решит увеличить им заработную плату, но возможны и совсем уж неожиданные денежные выплаты: например, им оставит наследство американский дядюшка, о существовании которого они до сих пор не подозревали. 

Дева (22.08 – 23.09)

Дев ожидают события, которые перевернут их жизнь с ног на голову – в буквальном смысле этого слова. Вообще-то, представители этого знака превыше всего ценят стабильность и не очень любят перемены, но на этот раз они придутся им по вкусу: кто, в самом деле, откажется от престижной должности или переезда в квартиру в элитном ЖК? 

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Весы (24.09 – 23.10)

Весы, давно мечтавшие попасть в богемные круги общества, смогут осуществить свою мечту. Светские рауты, вернисажи, театральные и кинопремьеры, вечеринки и общение с людьми искусства станут для них не праздников, а привычным – можно даже сказать, обыденным – делом. Трудно сказать, смогут ли представители знака удержаться на Олимпе, но эту блестящую – во всех отношениях – осень они вряд ли когда-нибудь забудут. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы неожиданно для себя смогут отправиться в путешествие: для одних представителей знака это будет одна, но глобальная поездка – например, с трансатлантическим перелетом и посещением одной из самых крупных в мире стран, для других – несколько так называемых "экскурсий одного дня" в города и места силы, находящиеся недалеко от дома. В любом случае яркие впечатления, подкрепленные фотографиями и видеокадрами, им обеспечены. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов ждет интересная ситуация, в которую они могут попасть неожиданно для самих себя. Поначалу она покажется представителям знака не самой приятной, более того, они всерьез разозлятся из-за того, что стали ее участниками. Однако уже на следующий день они будут со смехом рассказывать о ней друзьям, а спустя полгода станут считать случившееся настоящим, как в кино или романе, приключением, в котором им довелось поучаствовать. 

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Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги будут торжествовать: их трудолюбие, усидчивость и аккуратность высшие силы оценят по достоинству. Именно нынешней осенью представители знака смогут получить предложение настолько выгодное, что сами не поверят своему счастью. Тем не менее факт остается фактом – они получат выгодный заказ, на котором смогут неплохо заработать, или отправятся в зарубежную командировку, которая позволит им обрасти нужными связями, главное – не упустить счастливый шанс. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – особенно те из них, кто, как им кажется, окаменели в душе – снова станут такими, какими были всегда – сентиментальными и романтичными, с высоким уровнем эмпатии. Скорее всего, столь благоприятное влияние на представителей знака произведет любимый человек, которые даст им повод для душевных переживаний и, как следствие, катарсиса. Легкость, которую они в результате почувствует, приведет их в полный восторг. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы наконец-то найдут хороший способ значительно улучшить свое скромное материальное предложение. Правда, произойдет это не сейчас, а зимой или ближе к весне, но именно осенью представители знака найдут нишу, заняв которую, они смогут со временем неплохо заработать. Правда, потребуются некоторые финансовые вложения, но без них сложно получить новые знания и навыки, а результат будет того стоить. 

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