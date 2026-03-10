Черная Луна на оси катастроф: почему нам нужно быть осторожными с 11 по 20 марта

Луна / © Associated Press

С 11 по 20 марта Черная Луна (Лилит) будет находиться на оси катастроф в 10-х градусах Стрельца и Близнецов, что не самым лучшим образом может отразиться на жизни разных знаков Зодиака.

О том, что может ждать нас в это время и как обезопасить себя от влияния сложного астрономического явления, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Что такое ось катастроф

Ось катастроф, которую астрологи еще называют осью трансформации, — это условная линия, которая соединяет две находящиеся в оппозиции друг к другу мега звезды — Альдебаран («око Тельца») и Антарес («сердце Скорпиона» и «соперник Марса»), которые за их влияние на земные процессы называют «злыми». Положение осложнится тем, что по этой оси катастроф в данное время будет идти Лилит — она же, Черная Луна, влияние которой не менее опасно, чем противостояние Альдебарана и Антареса.

Кому грозит опасность

Наиболее осмотрительными в ситуации, которая сложится 11 марта, необходимо быть Стрельцам и Близнецам, им осторожность необходимо соблюдать по умолчанию. В зоне риска также находятся те представители — как этих, так и других — знаков, у которых в личном гороскопе на оси катастроф находятся те самые — «злые» — звезды: Альдебаран и Антарес. Опасность может подстерегать и просто беспечных и легкомысленных людей, которые не соблюдают осторожность, действуя на свой страх и риск: они могут попасть в неприятные ситуации всегда, но в эти дни — особенно.

С кого спросит Черная Луна

Масла в огонь оси катастроф подольет Лилит (Черная Луна), которая спрашивает с людей за совершенные ошибки в предыдущее время их жизни и взыскивает с них долги — прежде всего, моральные, которые они успели наделать за прошедшее время. С декабря прошлого года Черная Луна находится в знаке Стрельца, поэтому первыми в очереди на «разбор полетов» находятся именно они, но в момент выхода Лилит на ось катастроф, подумать об искуплении грехов стоит и другим — никогда не поздно все исправить.

Ось катастроф в домах гороскопа

Сферой, которая потребует особого внимания, станет тот дом в личном гороскопе человека, по которому пройдет ось катастроф. Если она заденет дом здоровья, его нужно особенно беречь и ни в коем случае, как бы ни складывались обстоятельства, им не рисковать. Прохождение оси катастроф через дом денег потребует особенно бережливого отношения к финансам, а ее нахождение в доме любви может поставить под удар многолетние — и счастливые — отношения с любимым человеком, чего тоже нельзя допустить. Конечно, данные о том, где находится ось катастроф в гороскопе каждого из нас, может предоставить только профессиональный астролог, так что, возможно, пришло время обратиться к нему за помощью.

Осторожность и осмотрительность

Какие опасности несет ось катастроф и как их избежать — это, пожалуй, самые важные в данном случае вопросы. Прежде всего, осторожность нужно проявлять на любых видах транспорта, от маршруток и метро до поездов и — особенно! — самолетов, от которых в это непродолжительное время лучше вообще отказаться. Осторожность и осмотрительность важно проявлять за рулем собственного автомобиля — на дорогах много неадекватных людей, да и техническое состояние многих транспортных средств вызывает большие сомнения. Нежелательно расслабляться и пешеходам: не стоит рисковать своей жизнью, переходя дорогу в неположенных местах или перед движущимся автомобилем, когда велика вероятность ошибиться в определении его скорости — он может двигаться гораздо быстрее. Чем кажется нам. В такие дни также есть риск разного рода политических и техногенных катастроф, не говоря уже об обострении положения н фронтах, но негатива такого рода в нашей жизни в последнее время и без оси катастроф, к сожалению, слишком много.

Не паниковать!

Как быть в такое — опасное — время? Как бы ни сложилась ситуация., самое главное — не паниковать. Не менее важно — настраивать себя на хорошее, действуя в соответствии с техникой позитивного мышления. Соблюдая осторожность, важно верить в то, что все сложится наилучшим образом, а, значит, нет особого повода для волнений. Тем не менее, если будет такая возможность, любые связанные с риском дела — например, плановое оперативное вмешательство — лучше перенести на последнюю декаду марта.

