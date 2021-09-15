Черная Луна – олицетворение зла: астролог рассказал как она влияет на нашу жизнь

Мы часто слышим о Черной Луне, негативно влияющей на нашу жизнь, но плохо представляем себе, о чем идет речь на самом деле.

Тем не менее эта планета хранит много тайн и достойна того, чтобы о ней рассказать. О том, что такое Черная Луна и как она влияет на нашу жизнь, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Планета, которой не существует

Черная Луна – или Лилит – планета, которой на самом деле – точнее, на физическом уровне – не существует. Спутник Земли – Луна – движется вокруг нашей планеты по эллиптической орбите, и точка ее максимального отдаления от нашей планеты – так называемый апогей – и называют Черной Луной, в отличие от ближайшей к Земле точке лунной орбиты, перигея, который называют Белой Луной, или Селеной. Черная Луна является сенситивной планетой, она отвечает за душу человека – точнее, за негатив, который та склонна в себе накапливать в течение жизни.

Время прихода в мир человеческой души

Цикл прохода Черной Луны по каждому знаку Зодиака составляет девять месяцев, и эта цифра не случайна. В Коране сказано, что некогда приближенный к Аллаху, но низвергнутый с небес за гордыню падший джинн Иблис получает власть над деньгами и детьми в течение девяти месяцев – это срок, в течение которого человеческая душа приходит в тот мир. Именно на девять месяцев Черная Луна заходит в каждый знак Зодиака, заставляя его представителей делать работу над ошибками, совершенными ими в предыдущий жизненный период – с прошлого ее захода в данный знак. С тех, кто успел серьезно нагрешить, строжайше спросится, если же человек не сделал ничего дурного, ему и опасаться нечего. За период пребывания Черной Луны в знаке относящиеся к нему представительницы слабого пола могут также забеременеть и выносить ребенка – это тоже будет влиянием фиктивной планеты на жизнь человека.

Планета, не дающая тепла

В земной жизни Черная Луна, как правило, дает человеку разнообразные соблазны и не приносит тепла. В какой бы знак зодиака или дом – сектор, отвечающий за ту или иную часть жизни человека – гороскопа, она ни попадает, либо не дает ответа на важные вопросы, либо приносит сплошные разочарования в этой области. Например, Черная Луна, попадающая в гороскопе в знак Весов, на сто процентов гарантирует проблемы в партнерских отношениях – человек, имеющий такую конфигурацию в своей натальной карте, никогда не устроит свою личную жизнь. Черная Луна – олицетворение зла. Впрочем, даже если она создает хорошие аспекты в каком-то секторе гороскопа, это не решает проблему, а напротив, усиливает ее.

Знак сумасшествия и демоноидов

Хуже всего, если она в гороскопе человека соединяется с обычной Луной или Солнцем. В первом случае, поскольку Луна отвечает за подсознание, речь может идти о проблемах с психикой – от легкой неадекватности до шизофрении и других психических расстройств. Во втором на свет появляются демоноиды – проводники сил зла, как случается, если Черная Луна попадает в третий градус Солнца. Именно такие показатели были в гороскопе у одного из самых жестоких убийц в истории человечества – Чикатило. Впрочем, даже если речь идет о менее страшном градусе, родившиеся под таким сочетанием люди, как правило, злы, агрессивны и неадекватны.

Черна Луна в домах гороскопа

Попадая в разные дома гороскопа, Черная Луна ведет себя по-разному. Так, в третьем доме, отвечающем за способность человека познавать окружающий мир, она, как правило, несет много искаженной информации, на которую нельзя опираться при решении важных вопросов. В четвертом доме, отвечающем за детство, семью, родителей и предков, она свидетельствует о наличии родового проклятия. В десятом доме – так называемом доме матери, отвечающем в том числе и за профессиональные аспекты, она может дать ощущение ложной известности и звездной болезни. Попав в двенадцатый дом – ограничений и тайны, она может дать проблемы с законом и даже увлечь человека в тюрьму. Но, пожалуй, самым страшным в этом плане является восьмой дом, отмеряющий количество секса и насилия в жизни человека. Если речь идет о гороскопе женщин, слишком велика вероятность изнасилования. Девочку с такими показаниями в гороскопе родителям нельзя отпускать от себя даже на минуту.

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