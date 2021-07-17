Черная Луна в Близнецах 18 июля 2021-14 апреля 2022: время избегать искушений

Транзит Черной Луны (Лилит) по знаку Зодиака Близнецы с 18 июля 2021 по 14 апреля 2022 года (вначале суток 15 апреля) войдет в следующий знак.

Черная Луна – это фиктивная точка, апогей лунной орбиты, относительно центра Земли. Перигей – Белая Луна, ближайшая к Земле точка лунной орбиты, рассказывает астролог Марина Скади.

Черная Луна показывает подсознательную сущность человека, страхи и комплексы, т.е. это его "негативная карма", накопленная в прошлых воплощениях. Также в гороскопе каждого человека показывает сумму прегрешений и дурных поступков его предков.

Негативная кармическая точка показывает нерациональное расходование энергии, а также ее возмещение таким образом, что трудно объяснить процесс, с точки зрения норм морали. Черная Луна показывает негатив, который человек может сделать в этой жизни, если он пойдет по самому низкому пути своего развития. Задача каждого человека – проработать свою Черную Луну, отбелить ее, создать защиту – т.е. научиться избегать искушений и соблазнов по качествам Черной Луны, определенных личным гороскопом.

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Цикл обращения Черной Луны - 9 лет, это годы, когда легко поддаться ее негативному влиянию. В 9 лет впервые включается Черная Луна, внимательные родители в этом возрасте могут увидеть темные стороны личности своего ребенка и попытаться их откорректировать, конечно, во многом помогает знание его натальной карты.

В 18, 27, 36, 45 лет - карма напоминает о себе, также в таком возрасте легко поддаться искушениям и соблазнам Черной Луны, т.е. проявить свои негативные качества. Наиболее опасный возраст - 36 лет, т.к. совпадают циклы Черной Луны и Юпитера (планеты расширения). В этом возрасте человек склонен переоценивать себя свои силы и возможности. В 54, 63, 72, 81 лет - влияние Черной Луны минимально, так как в большинстве случаев человек становится мудрее и способен себя контролировать.

В период движения Черной Луны по знаку Близнецы мы часто будем сталкиваться с искажением информации. Появится много мошенников, сплетников, обманщиков, воров. Осложняются взаимоотношения с братьями и сестрами, родственниками, соседями. Многие высказывают то, о чем следовало бы молчать.

Близнецы – этот знак, который собирает и передает информацию, идеи и знания. Принадлежит к стихии Воздуха, имеет мутабельные (переменчивые качества). Задача этого знака Зодиака состоит в том, чтобы быть посредником в процессе взаимообмена ментальными, интеллектуальными и информационными составляющими нашей жизни. Знак Близнецы показывает периоды промежуточных, переходных положений в природе и в мире. Его роль состоит в подготовке к переходу на следующий уровень, что приводит к обновлению и новому началу.

Управляет Близнецами - Меркурий или Гермес – покровитель дорог, путешественников и торговли (а также – изворотливости, хитрости, обмана, воровства). Он перемещался в крылатых сандалиях со скоростью мысли, был посланником Богов, отвечал за юношей, учебу, гимнастику, различные науки и ремёсла, письменность, ораторский дар, красноречие, способности что-либо делать руками.

Транзит Черной Луны по Близнецам заставит выйти наружу скрытые ошибки, тайны, комплексы, претензии к окружающим. Особое внимание в ближайшие месяцы стоит уделить анализу информации, чтобы принимать верные решения и продумывать стратегию. В этот период чаще принимаются ошибочные решения, теряются мелкие, но важные вещи, возникают конфликты по пустякам, что отражается на настроении, восприятии окружающей действительности.

В первой половине сентября 2021 произойдет кармическое соединение Черной Луны и Северного Узла в знаке Близнецы, это сильный аспект, будьте очень осторожны, ответственны т.к. события сентября и октября 2021, окажут влияние на годы вперед. Положительное – если противостоять искушениям, познавать, расширять мировоззрение, отрицательное – если идти по низкому пути развития, потребляя окружающих, перекладывая ответственность за свою жизнь на других людей. И что наиболее важно в этот период - перестать беспокоиться о мелочах, т,к. это способствует потере энергии.

Ближайшее окружение во время транзита Черной Луны по Близнецам, может стать источником проблем. У каждого человека есть заданный уровень энергии, который помогает противостоять трудностям, адаптироваться к сложным обстоятельствам. В зависимости от того, с кем мы общаемся и взаимодействуем каждый день (этот процесс характеризует знак Близнецы), мы можем усилить этот жизненный ресурс или ослабить.

Меркурий, управитель Близнецов, с 27 сентября по 18 октября в ретроградном движении в знаке Весы - напоминают о себе неприятные прошлые связи, болезненно разорванные отношения. В этот период случится много встреч с людьми из прошлого, а может быть из предыдущих воплощений, которые окажут большое влияние на ваше будущее.

Транзит Черной Луны по Близнецам окажет сильное влияние на представителей этого знака, а также на тех, у кого в Близнецах находятся планеты и другие элементы личного гороскопа.

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