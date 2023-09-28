Черная Луна в Деве с 3 октября 2023 года по 29 июля 2024 года: что нас ждет в это время

С 3 октября 2023 года для всех начинается новый кармический цикл – Черная Луна (Лилит) входит в знак Девы на 9 месяцев. Эта фиктивная точка явояется воронкой, через которую уходит энергия, описывает тайные черты характера и кармические задачи человека.

Дева – шестой знак Зодиака, относится к стихии Земли, имеет мутабельные качества. Правящая и экзальтирующая планета Девы – Меркурий, в статусе изгнания – Нептун и Юпитер, в падении – Венера. Это знак физического служения, рассудительности, ответственности, работоспособности, дисциплины. В период активных энергий знака Девы людям сложнее расслабиться, нет желания веселиться, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

3 октября 2023 в 16:02 по киевскому времени Лилит – негативная кармическая точка начнет свое движение по Деве и выйдет из этого знака 29 июня 2024 в 11:20. В целом считается, что Лилит отвечает за неблаговидные поступки, аморальное поведение и является "внутренним демоном". Каждые 9 лет предъявляет человеку определенные испытания и кризисы. Если он сумеет их преодолеть и вырасти над собой, то выйдет на новый энергетический уровень, а если нет – застрянет, что грозит серьезными заболеваниями, рухнувшей карьерой, потерей семьи и репутации.

Под влиянием Лилит в Деве искажаются представления о том, что правильно и полезно, а что нет. Ее можно представить как непреодолимое желание, соблазн, искушение. По аналогии с реальными планетами, Лилит схожа с негативными качествами Венеры, т.е. постоянно требует – "дай", "хочу".

Для получения желаемого, человек, запутавшийся в сетях Лилит, идет на все – т.е. расходует все свои ресурсы и отток идет от всех сфер жизни.

Если человек подается в ее ловушку, то на начальных этапах обычно получает большое удовольствие, творя бесчинства, обижая людей и занимаясь темными делами. Но позже он становится жертвой этой негативной кармической точки, питая ее своей слабой волей. Лилит толкает людей на тропу зла, но в зависимости от уровня сознания личности, это происходит по-разному.

Существует три уровня проявления Черной Луны (Лилит):

I уровень: "Я есть Черная Луна". Это животный, инстинктивный уровень – самый сложный, когда нет еще блоков на проявлении негативных качеств, и никто этот процесс не контролирует. Очень ярко проявляется в детстве, но часто и взрослые зависают на этом уровне, транслируя без преград все качества по Черной Луне. Отсюда выражение, которое применимо к человеку в любом возрасте "как малые дети".

II уровень: Черная Луна в человеке не накапливается, но уже он наблюдает ее вокруг и начинает работать с ней. На этом уровне человеку воздается за то, что он "хочет". Он видит, чем пожертвовал из-за этого "хочу" и нужно ли было это вообще. Это уровень сложных жизненных уроков и осознания причинно-следственных связей.

III уровень: встречается у высокоразвитых людей. Человек выходит на этот уровень, когда работает над собой и над Черной Луной других людей, помогает им преодолевать слабости и зависимости. Это уровень целительства. Такому человеку легко все дается по светлым качествам знака и астрологического дома, в котором находится его натальная Черная Луна.

Черная Луна (Лилит) в Деве – это "черный Меркурий". Мутабельная Черная Луна, земная. Карма здоровья. Часто связана с бытовыми сложностями, проблемами на работе. Мутабельный крест дает способность меняться, но Черная Луна здесь не явна, ее сложно обнаружить и проработать.

Не смотря на то, что у каждого человека свое положение негативной кармической точки в личном гороскопе, все же, в период транзита Лилит по Деве велик риск попасть в руки врача-недоучки, оказаться в некомфортных условиях, потерять работу. Все, у кого есть домашние животные, должны очень внимательно отнестись к выбору ветеринара. Многие заметят, что их любимцы стали чаще болеть, в связи с чем появляется больше забот и хлопот. Если человек не выполняет собственные кармические задачи, то он первый попадет под негативное влияние транзитной Черной Луны по качествам знака Девы. Подробнее об особенностях своего личного гороскопа, предназначении, кармических долгах, можно узнать, заказав консультацию астролога.

В период с 3 октября 2023 по 29 июня 2024 следует с большей ответственностью подходить к своим обязанностям на работе. Не очень хорошее время для капитального ремонта, строительства, серьезных медицинских вмешательств – можно попасть на неквалифицированного специалиста. Но, конечно, многое зависит от личной кармы. А также от того, насколько хорошо поняты и приняты во внимание качества знака Девы. Ни в коем случае в этот период нельзя нарушать порядок вещей, последовательность в рабочем процессе, иначе разрушится целая структура, сломается целостность.

В период транзита Лилит по Деве, чаще, чем обычно, недостаток навыков приводит к браку в работе или ее потере. Из-за незначительной маленькой детали, из-за несоблюдения технологии, может пострадать весь рабочий коллектив, а результат всей работы сойдет на нет. Лилит в Деве подстегивает к безосновательному критиканству, ненужной суете, что естественно ни к чему хорошему не приводит. Проработка состоит в том, чтобы не ввязываться в подобные ситуации, сосредоточиться на профессиональных обязанностях и получать необходимые навыки, повышать уровень своей квалификации.

Транзитная Черная Луна в Деве больше всего проблем создает солнечным и лунным Девам и Рыбам, а также тем людям, у кого в натальной карте Черная Луна в этих же знаках Зодиака. В возрасте 17 – 18 лет в меньшей степени это ощущают (второй возврат Лилит в натальное положение), но вот 35 – 36 летние, 44 – 45 летние, прочувствуют транзит в полной мере и со всеми "прелестями".

В зависимости от того, насколько человек выполняет свое предназначение и отработал кармический долг в соответствии с личным гороскопом, на каком уровне его натальная Лилит, при транзите этой негативной кармической точки по Деве с 3 октября 2023 по 29 июня 2024, с ним могут происходить следующие ситуации:

I уровень – человек сталкивается в больницах, в медицине с ложным диагнозом, неквалифицированной помощью. Ему сложно удержать все важные детали в голове, зачастую, "голова забита ерундой". Рассеянность и разбросанность имеет место быть. Дерганый ритм работы – график неудобный, заставляет человека нервничать. Человек не вписывается в коллектив, его отвергают. Возникают частые конфликты на бытовом уровне. Много сомнений, проверок со стороны руководства. К человеку относятся предвзято.

II уровень – человек наблюдает придирки к другим людям, помогает обрести необходимые навыки и инструменты для того, чтобы качественно выполнять работу. Умеет заменять недостающую деталь чем-то другим, и, в результате, система работает. Человек становится мастером, анализирует ошибки и делает выводы. Но этого человека пытаются подставить, подсунуть бракованный инструмент. Вокруг него непрофессиональные люди, недоучки. За других, приходится исправлять ошибки, распутывать ситуации. Уже критикует по делу, но вот окружающие считают его критиканом. Человек занимается профилактикой здоровья, соблюдает режим дня.

III уровень – вдруг может потянуть изучать травы, силы Природы. У человека пробуждаются способности целителя, специалиста по лечебной физкультуре. Молодые люди выбирают профессию врача или ветеринара по предназначению. Успех достигается в любой профессии, где важна детализация. Работа выполняется со знаком качества, везде чистота и порядок.

В зависимости от индивидуальной кармы с человеком могут происходить те или иные ситуации. Возможный негатив можно уменьшить, если не уклоняться от получения опыта, управлять собой и сопротивляться соблазнам. Многих людей обстоятельства будут испытывать на прочность, но важно не озлобиться в этот период, а попытаться разложить все по полочкам, раздробить ситуацию на детали и последовательно, шаг за шагом, все решить.

Читайте также: