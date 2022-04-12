Черная Луна в Раке 15 апреля 2022 - 9 января 2023: что нас ждет в это время

Черная Луна в Раке 15 апреля 2022 - 9 января 2023: что нас ждет в это время

15 апреля в 01:22 по киевскому времени, негативная кармическая точка Черная Луна (Лилит) входит в знак Рака и будет перемещаться по этому знаку до 10 января 2023 года.

В этот же день, 06:06 Марс входит в знак Рыбы и строит гармоничный аспект с Лилит. Но на самом деле гармоничный аспект в случае с Лилит является негативным, т.к. он дает "сладкий дурман", мешает выявить подводные камни, причины, которые в будущем принесут неприятности. День очень важный, тревожный, происходят события, которые затронут многие государства, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Рак - женский знак, это сам процесс зачатия, истоки, принадлежит к стихии Воды, характеризует семейные отношения, малолетних детей, родовые корни, память, дает больший акцент на события внутренней жизни. Психика, чувства, эмоции, находятся под влиянием ночного светила и знака Рак. Поэтому производная Луны – Черная Луна (фиктивная точка – апогей лунной орбиты) – в этом знаке имеет огромную силу.

Вопросы эмиграции станут актуальными, т.к. Черная Луна, перемещаясь по Раку, будет всячески мешать многим людям обрести удовлетворение на родине. В этот период все, что связано с домом, семьей, родителями, будет сопровождаться беспокойством и волнениями. Активизируются родовые кармические темы, чаще проявляются генетические заболевания.

Многочисленны лики Черной Луны (Лилит), в мифологии и разных культурах мы знаем ее под разными именами – Геката, Кали, Тиамат, Астарта, Морана и др.

Черная Луна (оборотная сторона Луны, которую никогда не видно), Темная Мать, богиня тьмы, разрушений и трансформаций, а также защитница обиженных женщин. Первая жена Адама, демоница и искусительница, Мать греха и порока - и та Женщина, которую ни один мужчина никогда не сможет забыть и будет снова и снова стремиться в ее сети.

Согласно мифам, Лилит охраняла переход в тонкий мир и наказывала людей безумием, если они занимались магией без правил и не соблюдали законы. 15 апреля 2022 – 9 января 2023, может стать временем пробуждения магических способностей, но нужно десять раз подумать, прежде чем встать на этот путь. Чаще все же это обманчивая, внушенная самому себе уверенность в своей суперсиле.

Особенно ощущается смена знаков Зодиака, переход кардинальной точки - из Близнецов в знак Рака. Т.е. вторая половина апреля – это период концентрации темных энергий, проявления страхов и зависимостей. Массовая паника и критические внешние условия, подвергает опасности психику многих людей, что может в результате обернуться невралгией и депрессией. Дети станут очень эмоциональными и уязвимыми в период транзита Черной Луны по знаку Рак.

Марс после ингрессии в Рыбы (третий знак стихии Воды), образуя аспект с Лилит, еще больше акцентирует ее влияние. Люди склонны углубляться в себя, предаваться размышлениям, переживаниям. Внушают себе чувства и мысли, которые не соответствуют действительности. Этот психологический феномен может быть формой психологической защиты личности.

Цикл Черной Луны (Лилит) – 9 лет, в каждом знаке Зодиака фиктивная точка находится приблизительно 9 месяцев. За это время заставляет проявлять чёрные стороны жизни, находящиеся под влиянием этого знака, темные энергии, которые есть в людях. Перемещаясь по Близнецам в период с 18 июля 2021 по 14 мая 2022, Черная Луна внесла беспорядок в информационное пространство. Были закрыты многие телеканалы, профили в социальных сетях, появилось много искаженных фактов, через средства массовой информации происходила манипуляция подсознанием миллионов людей.

В знаке Рака Лилит воздействует эмоциями и глубиной чувств, проявляются устойчивые особенности восприятия мира и проблемам сосуществования, характерные для того или иного национального сообщества. Предыдущий транзит Черной Луны по Раку наблюдался в период с 9 июня 2013 по 4 марта 2014 года. В то время Донбасс был оккупирован РФ, многие люди потеряли жилье, вынуждены были искать подходящее место, где смогут "пустить корни". События повторяются, снова актуальны вопросы проживания, недвижимости, семейных отношений. Психика людей в период транзита Лилит по знаку Рак очень подвижна, больше чем в другое время необходима помощь специалистов.

Поскольку Раком управляет Луна, то все Новолуния и Полнолуния в период транзита Черной Луны по этому знаку будут остро восприниматься всеми людьми. Т.е. примерно каждые две недели, в той или иной степени, будут подниматься темы семьи, имущества, места жительства. Многие семьи распадаются из-за разного взгляда на происходящие события в Украине. Разрываются связи между россиянами и украинцами по причине того, что находятся по разную сторону баррикад.

Особенно сложный период с 21 июня по 22 июля, в это время Солнце и Меркурий перемещаются по Раку и максимально высвечивают темы этого знака Зодиака, очерненного Лилит. Во второй половине июля – первой половине августа Венера также зайдет в этот знак, поднимет материальные вопросы, увеличится количество семейных конфликтов, проблем в чувственной сфере. На уровне государства в июле – августе будут подписаны документы, которые вряд ли можно назвать удовлетворяющими, позже они будут пересмотрены.

Декабрь 2022 и первая декада января 2023 – опасный период, может стать судьбоносным во всей мировой истории. Может говорить о разрушениях и потере территорий разными государствами, а в первую очередь это касается агрессора - РФ. Черная Луна будет в оппозиции с Плутоном, но она покажет многое в истинном свете, наступит определенность, поскольку напряженные аспекты затрагивающую Черную Луну, на самом деле полезны, т.к. ничего невозможно завуалировать под их влиянием. Но важно в это время избежать энергетического и эмоционального перекоса.

Проработка Черной Луны поможет свести к минимуму возможные неприятности, обусловленные этим транзитом. Прежде всего состоит в том, чтобы проявить силу воли и побороть свои страхи, избавиться от психологических зависимостей, не ввязываться в скандалы, служить Родине, изучать свою историю, поддерживать свою национальную идентичность, возводить памятники погибшим воинам. В период транзита Черной Луны по Раку важно вывести энергии этого знака Зодиака на максимально высокий уровень. Хотя бы попытаться это сделать, поборов в себе свои темные стороны.

Знак Рак ставит кардинальную задачу – сделать место, территорию наиболее приемлемой для жизни, размножения, развития. Именно этот знак в потенциальном виде хранит все, что впитает, соберет, усвоит. Это и память, и наследие предков, и чувства, впечатления, проявляемые, как интуиция. Это способность тонко чувствовать настроение и состояние окружающего мира, что позволяет определять наиболее комфортные и безопасные условия для жизни.

Больше всего подвержены транзиту Лилит по Раку представители этого знака, а также те, кто имеет в натальной карте такое же положение Черной Луны. Представителям знака Козерог и всем людям, имеющим Черную Луну в этом знаке, также придется пережить сложные месяцы.

Практически все люди в период транзита Лилит по Раку столкнутся с проблемами взаимоотношений родителей и детей, в семейной жизни произойдут изменения, возможно неприятные, но необходимые. В зависимости накопленной тяжелой кармы, в том числе, родовой кармы, сила воздействия Лилит будет разная. Однако каждый человек может снизить ее негативные влияния, уменьшить свои эмоциональные колебания, если будет следовать общим рекомендациям по проработке Черной Луны в Раке.

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