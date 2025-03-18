Черная Луна в Скорпионе 27 марта-20 декабря: почему это сложные месяцы и для каких знаков Зодиака

С 27 марта по 20 декабря 2025 года негативная кармическая точка – Черная Луна (Лилит) перемещается по знаку Скорпион. Прежде всего, представители этого знака, а также Тельцы, пройдут жизненные экзамены на стрессоустойчивость и способность к трансформациям.

Черная Луна, или Лилит, – это загадочный элемент гороскопа, которая на протяжении веков вдохновляла мифы, легенды и эзотерические традиции. Её символика связана с теневыми аспектами человеческой природы, внутренними конфликтами и кармическими уроками, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Черная Луна есть в натальной карте каждого человека, она показывает связь с темным эгрегором, но и напоминает нам о том, что в каждом из нас есть скрытые глубины, которые могут стать источником силы и вдохновения, если мы не будем поддаваться искушениям и соблазнам.

В мифах и традициях разных народов Лилит предстает как символ первобытной женской силы, бунта, запретных знаний и магии. Это точка внутреннего кризиса и силы. Она проявляет запретные желания, провоцирует на ошибки, но также даёт возможность обрести истинное понимание себя.

Лилит – внутренний демон, символизирует те стороны нашей натуры, которые мы часто подавляем или не осознаём, но которые могут проявляться в виде соблазнов, страхов или внутренних конфликтов. Лилит – это своего рода зеркало, отражающее наши глубинные страсти и слабости. Транзит может приносить ситуации, где соблазн "зайти слишком далеко" будет особенно велик. Испытания могут касаться тем финансов, сексуальности, мистики, власти и предательства.

Когда Лилит входит в знак Скорпиона, она активирует темы трансформации, власти, страсти и глубинных эмоциональных переживаний. Скорпион – знак, связанный с интенсивностью, тайнами и возрождением, а Лилит усиливает эти качества, поднимая на поверхность скрытые страхи и желания. Этот транзит длится около 9 месяцев и может стать временем глубоких внутренних изменений.

В Скорпионе Лилит очень сильна, поскольку наше ночное светило – Луна, имеет слабый статус в этом знаке Зодиака. В этот период человечество столкнётся с темами власти и криминала, глубокими преобразованиями, войнами за ресурсы, а также сложными вопросами сексуальной сферы жизни, запретными желаниями и тайными процессами. Это время испытаний, но и возможности глубинного обновления.

Перемещаясь по Скорпиону, Лилит способствует самопознанию, но ее подсказки могут понять только осознанные личности. Транзит негативной кармической точки по этому знаку Зодиака может стать мощным инструментом для личного роста и трансформации.

Черная Луна в астрологии считается фиктивной точкой, связанной с апогеем лунной орбиты. Её влияние интерпретируется как акцент на скрытых аспектах личности, подавленных эмоциях и кармических задачах.

Мифология Лилит

Самые ранние упоминания о Лилит восходят к древним шумерам (около 3000 лет до н. э.). Там она фигурировала как Лилиту – дух ночи и бурь, который посещал людей во сне и мог приносить болезни, искушения и соблазны. Позже она появляется в еврейских текстах, где описывается как первая жена Адама. Согласно легенде, Лилит покинула Эдем, отказавшись подчиняться Адаму, и стала символом независимости и свободы.

В христианском Средневековье Лилит её образ трансформировался в демоническую фигуру, связанную с соблазнами и магией. Она стала ассоциироваться с ведьмами, суккубами и ночными духами, которые охотятся на спящих. Её имя было табуировано, а в народных поверьях её считали покровительницей тёмных сил и оккультизмом.

В каббалистических текстах Лилит считается царицей демонов и супругой Самаэля (Сатаны). Она олицетворяет хаос, сексуальность, женскую независимость и силу, не подчиняющуюся законам патриархата.

В мифах Лилит часто ассоциируется с ночной тьмой, загадочностью и силой, которая выходит за рамки традиционных представлений о женственности. Она олицетворяет бунт против установленных норм и стремление к самовыражению.

В народных поверьях Лилит связывали с магией и ночными ритуалами. Считалось, что в её дни (9, 15, 23, 29) лучше избегать конфликтов и сосредотачиваться на духовных практиках.

Хотя Черная Луна не имеет официальных праздников, её влияние часто отмечается в эзотерических кругах. В такие периоды проводятся ритуалы очищения и освобождения от прошлого. Люди стремятся работать с внутренними страхами и трансформировать их в силу. Также популярны медитации, направленные на осознание своих теневых сторон и принятие их как части целостной личности.

Чёрная Луна в разных сферах жизни:

запретные отношения, роковая страсть, соблазн и разрушительные чувства.

вытесненные страхи, тени прошлого, внутренние демоны.

работа с теневой стороной, трансформация, осознание истинных желаний.

уроки, связанные с властью, искушениями и кармическими долгами.

Лилит в Скорпионе – это время столкновения с теневой стороной психики. Для всех знаков она несёт темы страсти, власти, финансовых вопросов и тайн. Но особенно остро её почувствуют Скорпионы и Тельцы, а также те люди, у которых Луна, Меркурий, Венера или Марс находятся в этих знаках Зодиака. Этот период требует контроля над желаниями и умения справляться с внутренними демонами. Велика вероятность финансовых сложностей или неожиданных трат, особенно связанных с инвестициями, наследством, кредитами. Транзит проявит скрытые желания, подавленные страхи и заставит усвоить кармические уроки.

Что ждать Скорпионам

Для Скорпионов этот транзит станет особенно значимым, так как Лилит активирует их знак. Это время может быть связано с глубокими личными трансформациями. Вы можете столкнуться с ситуациями, которые потребуют от вас честности с самим собой и окружающими. Важно избегать манипуляций и стремления к чрезмерному контролю. Вместо этого используйте энергию Лилит для самопознания и работы над своими страхами.

Что ждать Тельцам

Для Тельцов Лилит в Скорпионе активирует сферу партнёрских отношений, основой которых является денежный интерес. Это может быть время, когда старые конфликты или нерешённые вопросы в отношениях выйдут на поверхность. Важно сохранять баланс между своими желаниями и потребностями партнёра. Лилит также может подталкивать к переоценке ценностей и финансовых вопросов, поэтому будьте внимательны к своим ресурсам.

Читайте также: