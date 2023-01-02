Черная Луна во Льве 8 января - 3 октября 2023-го: что нас ждет в это время

8 января в 15:44 по киевскому времени кармическая негативная точка входит в знак Льва почти на 9 месяцев. Транзит Черной Луной по Льву можно назвать периодом "черного Солнца", когда действительно существует угроза всему живому на Земле. Однако Черная Луна – это фиктивная точка, сильна только в те периоды, когда вблизи находятся планеты, т.е. летом 2023 года и в дни перемещения Луны по Льву (2-3 дня каждый месяц).

Цикл Черной Луны – 9 лет, предыдущий такой транзит был в период с 6 января по 27 ноября 2014 года. Психологическое состояние многих людей почти весь 2023 год схоже с тем, какое было в тот период. Черная Луна – полюс темного, иньского, пассивного, формируется за прегрешения всех предыдущих воплощений, постоянно требует "дай". Образ Черной Луны – самый жирный и наглый птенец в гнезде.

Транзит Черной Луны по Льву показывает, что в этот период люди нерационально используют свою энергию, когда пытаются получить все и сразу, т.к. кажется, что если не сейчас, то все закончится. Все желания по Черной Луне способны перекрыть все инстинкты по знаку Льва, т.е. это и есть сам принцип жизни. Солнце отдает тепло всем, без исключения, ничего не требуя взамен. А Черная Луна искажает солнечную энергию, делает ее разрушающей. Плюс в том, что подобные устремления сразу заметны и в основном пресекаются вовремя. Т.е. Солнце высвечивает абсолютно все, как хорошее, так и плохое. Энергии Черной Луны связаны с соблазнами, искушениями, непреодолимыми желаниями, извращениями, зависимостями, страхами, пороками, грехами, одержимостью.

Фиксированная Черная Луна - огненная, Карма Эго, тщеславия. Проявляется быстро, огонь Льва придает демонстративность, в отличие от Черной Луне в знаках стихии Воды (в знаке Рак с 14 апреля 2022-го до 8 января 2023-го), где она растекается, и негативные последствия держатся долго.

В период Черной Луны по Льву на первый план выходит стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих, у многих людей проявляется острая потребность в подтверждении своего превосходства. Время лести, тщеславия, игры и авантюр, примерки на себя различных образов. В этот же день, 8 января, ретро-Меркурий в гармоничном аспекте с ретро-Ураном – время неожиданных событий различного рода, в основном приятных, хотя сначала это может показаться совсем не так. Аспект способствует интеллектуальному развитию, пробуждению сверхспособностей, проявлению индивидуальности.

Черную Луну полностью проработать нельзя. Черная Луна и Белая Луна – это как сообщающиеся сосуды. Если с Черной Луной не работать, то Белая также станет темной. Черная Луна во Льве искажает представление о самом себе, появляется болезненное тщеславие и завышенная самооценка. Значительно увеличивается количество людей, готовых пойти на все, чтобы получить желаемое и удовлетворить собственные амбиции. Часто расходуются все имеющиеся ресурсы, и отток идет от всех сфер жизни именно на подпитку своего Эго, происходит слив жизненной энергии как в воронку.

Очень ярко Черная Луна проявляется в детстве, когда ребенок транслирует без преград все качества по Черной Луне. Отсюда выражение, которое применимо к человеку в любом возрасте, - "как малые дети". Самый сложный уровень – инстинктивный, животный, нет еще блоков на проявлении, ее никто не контролирует. Это I уровень Черной Луны порой переходит и во взрослую жизнь. Яркий пример – Путин со своей болезненной жаждой к власти.

II уровень – Черная Луна в человеке не накапливается, но уже он наблюдает ее вокруг и начинает работать с ней. На этом уровне человеку воздается за то, что он "хочет", видит, чем пожертвовал из-за этого "хочу".

III уровень – у высокоразвитых личностей. Такой человек работает над собой и над Черной Луной других людей. Это уровень целительства, способность осознать и избавиться от негативных черт характера, помочь другим людям с этим.

В период с 8 января до 4 октября 2023 года люди, имеющие власть, склонны злоупотреблять ею, своим социальным положением, популярностью. Черная Луна во Льве у президента РФ – Путина, он занимает центральную роль, но ведет людей не туда, что приводит к гибели, к потерям. Ради амбиций идет по головам, для того чтобы войти в историю. Вся жизнь Путина – игра, он с легкостью идет на интриги, подставляет, уничтожает. Ведет двойную жизнь – знают как одного персонажа, а на самом деле – совершенно другой человек. Волк в овечьей шкуре. Легко может лишить жизни человека чужими руками – не царское дело убивать. В 2023 году болезненные потребности эго Путина будут держать в напряжении весь мир. Но это последнее, что он сделает, с октября 2023-го Путин больше не сможет влиять на ситуацию и пугать человечество ядерным оружием, т.к. лишится власти, получит по заслугам за свои черные дела. А вместе с Путиным пострадают и все его последователи – громкое, яркое поражение.

С 8 января начинается важный период для людей творческих профессий, т.к. они очень сильно подвержены влияниям Черной Луны во Льве (желание прославиться, обрести популярность). Будьте готовы к тому, что ваши работы подвергнутся критике. Появятся произведения, которые сделают человека известным, но на самом деле творения могут быть и не его, например, картины напишет другой. Необходимо беречь то, что престижно, т.к. возрастет количество случаев воровства действительно ценных, антикварных вещей, произведений искусства.

Страсть к игре, игровую зависимость усиливает транзит Черной Луны по Льву. В этот период чаще возникают проблемы с деторождением и детьми – не только со своими, но и вообще сложно наладить с ними контакт. На ровном месте может произойти расставание с действительно любящим человеком только из-за того, что партнер сказал правду, а не льстил.

Представители знака Льва, а также те, у кого в натальной карте Черная Луна во Льве, вне зависимости от принадлежности к знаку Зодиака, сильнее всего прочувствуют негативные влияния Черной Луны в этом знаке. Завышенное самомнение, эгоизм, болезненная неуверенность в себе может привести к непоправимым последствиям. Неадекватная самооценка приводит к болезненному восприятию оценки со стороны окружения. Гордыня заставляет совершать поступки, о которых потом эти люди будут жалеть. Можно свести к минимуму вероятность неприятностей в первые 9 месяцев 2023 года, если отодвинуть свое эго подальше, приложить усилия и делать все, что связано с понятием жизни. Высаживать деревья, охранять животных, воодушевлять других, вселять желание радоваться жизни тому, кто в депрессии.

Также под прицелом Черной Луны во Льве, но все же столкнутся с неприятностями в меньшей степени представители знака Водолей и те, у кого Черная Луна в Водолее. Негативная кармическая точка заставляет заявить о себе, но поначалу такие люди попадают в нелицеприятные ситуации. Будьте готовы, что попадете под гнев начальства, в отношении вас могут превышать свою власть руководители, влиятельные люди. На вас может быть возложена ответственность за всех. Хорошо, если в какой-то момент вы все осознаете и начинаете работать, демонстрируете свой талант, ничего не требуя взамен. К вам начинают тянуться люди, т.к. вы становитесь Солнцем – выходите в центр.

Представители других знаков Зодиака должны понимать, что транзит Черной Луны по Льву связан с яркими событиями, но краткосрочными, поэтому не стоит ждать неприятности на каждом шагу. Учитывая общие рекомендации, вы избежите ошибок. Консультация астролога поможет разобраться в ситуации, если зашли в тупик. Болезненное тщеславие и завышенная самооценка мешает достигать целей, отталкивает людей. Черная Луна во Льве делает жертвой своего тщеславия и завистливости. Старайтесь жить более полноценно, радоваться жизни, смеяться не над кем-то, а вместе с кем-то.

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