Четыре знака Зодиака, которым важно быть осторожными в июле 2026 года / © Credits

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Марс и Уран формируют резкие развороты, Юпитер с Плутоном усиливают внутренние и внешние противоречия, а Венера в Деве переводит отношения в режим анализа, где важна не эмоция, а точность, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Для всех четырёх знаков июль — это время, когда привычные схемы перестают работать, и требуется способность быстро адаптироваться. События развиваются стремительно, решения принимаются на фоне нестабильности, а любая ошибка может стоить дорого.

Соединение Марса с Ураном в Близнецах создает непредсказуемый фон, мгновенные развороты событий и ситуации, которые требуют максимальной собранности.

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Мутабельный крест входит в июль как в период, когда требуется внимательность и умение держать фокус на главном. События развиваются неравномерно, и важно сохранять ясность, чтобы не реагировать на внешнее давление слишком резко.

Это время, когда обстоятельства требуют осознанных действий, четких границ и способности принимать решения именно тогда, когда ситуация этого требует.

БЛИЗНЕЦЫ

Деньги

Финансовая сфера в июле ведёт себя неравномерно. В вашем знаке действует напряжённая энергия, которая приносит резкие повороты, неожиданные ситуации и быстрые решения. Возможны внезапные траты, пересмотр планов, изменения в доходах. Важно избегать импульсивных шагов: если вы удержите фокус, сможете использовать нестабильность как возможность.

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Опасности

Июль создаёт фон, в котором события меняются стремительно. Возможны технические сбои, непредвиденные развороты в переговорах, неожиданные новости. Важно сохранять спокойствие и не реагировать слишком быстро — именно выдержка помогает пройти этот период без лишнего напряжения.

Отношения

Отношения переходят в фазу активного общения. Меркурий выходит из ретроградности, и разговоры, которые долго откладывались, наконец могут прозвучать. Июль даёт шанс сказать то, что давно требовало ясности. Спокойный тон и точные формулировки помогут улучшить связь и снять накопившееся напряжение.

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ДЕВА

Деньги

Важным оказывается не размер капитала, а умение замечать тенденции раньше других. Напряжённая энергия месяца создает условия, в которых решения нужно принимать быстро, но не импульсивно.

Одни финансовые возможности появляются быстро, другие так же быстро исчезают, и именно поэтому Деве важно держать внимание на деталях и своевременно замечать изменения.

Опасности

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Главная зона риска — перегрузка. Напряжённые аспекты к марсианской энергии формируют фон, который Дева ощущает сильнее других. Могут возникать ситуации, где требуется немедленная реакция, и именно в такие моменты важно сохранять ясность. Возможны резкие развороты в рабочих задачах, сбои в планах, давление со стороны внешних обстоятельств. Июль требует дисциплины: если Дева берёт на себя слишком много, организм и психика дают сигнал остановиться.

Отношения

Венера в Деве переводит отношения в режим анализа. Вы начинаете замечать детали, которые раньше ускользали, и это может быть полезно — если не переходить грань между внимательностью и критикой. Партнёр нуждается в мягкости, а не в проверках. Июль даёт шанс улучшить связь через честный разговор, но важно помнить: не всё требует анализа. Иногда достаточно просто быть рядом.

СТРЕЛЕЦ

Деньги

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Финансовая сфера в июле ведёт себя неравномерно. Юпитер, ваш управитель, входит в оппозицию с Плутоном, и это создает давление на решения, связанные с деньгами. Возможны моменты, когда появляется желание рискнуть, вложиться в новое направление или ускорить развитие проекта, но именно сейчас важно избегать импульсивности. В середине месяца возможны резкие изменения, поэтому лучше заранее предусмотреть альтернативу.

Опасности

Оппозиция Юпитера с Плутоном формирует напряженный фон, который отражается на сфере безопасности, поездок и рабочих задач. Возможны отмены, переносы, неожиданные препятствия, ситуации, где приходится менять маршрут — в прямом и переносном смысле. Важно не реагировать эмоционально и не ускорять события.

Отношения

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В отношениях появляется больше честности и прямоты. Меркурий выходит из ретроградности, и разговоры, которые долго откладывались, наконец могут прозвучать. Но прямота легко становится излишне резкой, если не учитывать состояние партнера. Июль дает возможность восстановить связь, если говорить не только о собственных потребностях, но и о том, что важно другому человеку.

РЫБЫ

Деньги

Финансовая сфера чувствительна к внешним колебаниям. Рыбы ощущают коллективные процессы сильнее других, и июль может приносить эмоциональные решения, которые не всегда полезны. Любые траты требуют проверки фактов. В середине месяца возможны ситуации, где нужно пересмотреть бюджет или отказаться от идеи, которая казалась привлекательной. Новолуние в Раке помогает увидеть, что действительно важно, и направить ресурсы туда, где есть долгосрочный смысл.

Опасности

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Представителям знака Рыбы важно избегать ситуаций, где приходится брать ответственность за всех вокруг. Если вы удерживаете разумный темп и не позволяете внешним обстоятельствам втянуть вас в лишние обязательства, июль проходит ровно. Если нагрузка становится чрезмерной, возможны эмоциональные срывы и потеря энергии.

Отношения

Партнер может ожидать от вас ясности, которую вы обычно выражаете не словами, а состоянием. Даже если это непривычно. Рыбы могут почувствовать, что в отношениях назрела необходимость пересмотреть привычный формат общения. Июль приносит ситуации, которые показывают, где связь устала, где она требует обновления и более спокойного, внимательного подхода.

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