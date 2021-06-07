Что будут значить наши сны на этой неделе и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – личное дело каждого, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 6 по 12 июня?

Ночь с 6 на 7 июня

Сны этой ночи, как правило, касаются самого человека – его достоинств и недостатков, то есть, дают возможность посмотреть на себя со стороны. Так, если во сне человек кажется себе слабым и неуверенным в себе, значит, в реальной жизни ему не хватает качеств, благодаря которым он мог бы утвердиться как на работе, так и в личной жизни. И, наоборот, тому, что увидит себя наглым и во всем идущим напролом, на самом деле неплохо было бы снизить градус самомнения.

Ночь с 7 на 8 июня

Сны нынешней ночи имеют непосредственное отношение к ситуации, которая сложилась в жизни человека. Они довольно точно – с учетом мельчайших деталей – показывают, в чем причина неудач, и то, каким образом можно превратить их в успехи. Они могут также предвещать грядущие события, из-за чего их вполне можно считать вещими. Например, если ночью вам приснится, что вы выиграли энную сумму в лотерею, наяву обязательно купите лотерейный билет.

Ночь с 8 на 9 июня

Сны с большой долей вероятности окажутся вещими: их сюжет содержит в себе наиболее вероятное развитие событий, которые ждут человека в ближайшем будущем. Причем в жизни они проиграются, если можно так выразиться, "близко к тексту", то есть, как-то особенно его расшифровывать и искать в нем иносказания не следует. Информация, которая будет содержаться во сне, обязательно пригодится в реальной жизни. Так, в нем можно будет увидеть решение сложного профессионального вопроса, который уже давно занимает человека наяву.

Ночь с 9 на 10 июня

Во время одного из самых опасных лунных дней и сны, как правило, бывают соответствующими – ночными кошмарами, которые после пробуждения оставляют после себя тяжелую голову и неприятный осадок. Несмотря на это принимать их близко к сердцу не стоит – и содержание, и атмосфера нынешнего сна обманчивы – они не несут с собой плохих предсказаний, а от испорченного с самого утра настроения необходимо избавляться самыми решительными способами – например, собираясь на работу, посмотреть любимую комедию.

Ночь с 10 на 11 июня

Сны нынешней ночи нельзя никому рассказывать, в противном случае то хорошее, что будет в них содержаться, не сбудется, а плохое, наоборот, реализуется в самое ближайшее время. Если сон окажется особенно неприятным, нужно, подойдя к окну, три раза пронести волшебную фразу "куда ночь, туда и сон", тогда он точно не нанесет человеку никакого вреда.

Ночь с 11 на 12 июня

Сны нынешней ночи часто бывают кошмарными и пугающими, но этот их недостаток компенсируется тем, что они, к счастью, не сбываются. Правда, это не значит, что на них совсем не стоит обращать внимания: в них может содержаться подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. А информация, которую он будет содержать, вполне может пригодиться – как сейчас, так и спустя месяцы, а то и годы, так что стоит запомнить, что именно приснилось этой ночью.

Ночь с 12 на 13 июня

Сны этой ночи нельзя назвать вещими – они крайне редко сбываются, поэтому какими бы неприятными они ни были, принимать их близко к сердцу не стоит. А вот обратить внимание на посыл такого сновидения можно и нужно – он покажет, хватит ли у человека моральных и физических сил на то, чтобы достичь цели, которую он перед собой поставил. Если во время сна им овладеет ощущение слабости, беспомощности и изнеможения, значит, наяву ему нужно больше отдыхать и аккумулировать силы.

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