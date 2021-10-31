Что будут значить наши сны на этой неделе с 1 по 7 ноября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 1 по 7 ноября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 1 по 7 ноября?

Ночь с 31 октября на 1 ноября

Сны нынешней ночи могут быть мрачными, с тяжелым "послевкусием", но к действительности они чаще всего никакого отношения не имеют. С их помощью подсознание подсказывает, что в жизни человека развивается в нежелательную сторону – главное, правильно расшифровать его послания.

Ночь с 1 на 2 ноября

Сны нынешней ночи помогают человеку понять, какие моральные проблемы у него существуют – подсознание подсказывает, что мешает нам нормально развиваться и как с этим бороться. Так, если человеку снится, что его не уважают на работе и это его ужасно расстраивает, это значит, что наяву у него существуют проблемы в профессиональной сфере, которые необходимо решать.

Ночь со 2 на 3 ноября

Сны нынешней ночи часто бывают вещими – они дают человеку понять, что для него важнее, духовное или материальное развитие. Нельзя сказать, что что-то из этих двух начал должно взять верх – оптимальным будет вариант, при котором они находятся в равновесии. Если что-то все-таки перевешивает, необходимо подумать, как соблюсти баланс.

Ночь с 3 на 4 ноября

В эту ночь снятся вещие сны, которые не требуют особых усилий для толкования – в них все максимально понятно. Так, если приснилось романтическое свидание, значит, в ближайшее время оно у человека обязательно произойдет в реальной жизни.

Ночь с 4 на 5 ноября

О снах нынешней ночи можно рассказывать только в том случае, если они были позитивными. Дело в том, что, будучи озвученными, сновидения обязательно сбудутся, а в случае приснившегося негатива это, мягко говоря, нежелательно. Поэтому о плохом сне лучше забыть, а для верности еще и воспользоваться верным народным способом избавиться от него – подойти к окну и сказать: "Куда ночь, туда и сон".

Ночь с 5 на 6 ноября

Сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут содержать подсказки, относительно того, как вести себя в сложной жизненной ситуации или как быть с важным жизненным вопросом, который никак не удается решить. Причем выход окажется настолько простым и одновременно логичным, что останется только удивляться: почему человек сам до этого не додумался.

Ночь с 6 на 7 ноября

Сны нынешней ночи редко бывает вещими, но это не значит, что на них не нужно обращать внимания. Сегодняшние сновидения дадут возможность понять, как человек распоряжается своим энергетическим потенциалом: эмоционально позитивный сон будет свидетельствовать о том, что все идет хорошо, а сон с негативными эмоциями и ощущениями – о вероятности проблем.

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