Что будут значить наши сны на этой неделе с 10 по 16 января и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 10 по 16 января и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеет свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать «советам» снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 10 по 16 января?

Ночь с 9 на 10 января

Сны нынешней ночи часто оказываются пророческими – они несут в себе подсказку относительно того, чем вам действительно нужно заниматься в жизни. Возможно, для этого придется даже получить новое образование и сменить профессию, но такой решительный шаг будет того стоить. Важно обратить внимание на то, чем – на профессиональном уровне – человек занимается во сне, скорее всего, это и есть профессия, для которой он предназначен.

Ночь с 10 на 11 января

Сны нынешней ночи, как правило, бывают крайне неприятными – из тех, что называют кошмарами, единственным их положительным качеством является то, что они не сбываются, поэтому утром можно смело выбросить их из головы.

Ночь с 11 на 12 января

Сны нынешней ночи – яркие и красивые – часто бывают похожи на красочное и увлекательное кино, но, как и сны предыдущей ночи, они не сбываются. Единственное, что можно – и нужно – сделать, это прожить под его благоприятной энергетической атмосферой следующий после этой ночи день.

Ночь с 12 на 13 января

Сны нынешней ночи вещими не назовешь, но прислушаться к нему необходимо: его содержание расскажет о том, выполняет человек свою жизненную программу или нет. Если после сна останется неприятное и тяжелое ощущение, значит, надо как-то форсировать свое продвижение по жизненной лестнице – причем, не стоит путать ее с карьерной.

Ночь с 13 на 14 января

Сны нынешней ночи являются вещими вдвойне. Во-первых, они выдают пророчества согласно лунному дню – в это время сны всегда предсказывают будущее, которое сбудется ровно через семь дней – не раньше и не позже. Во-вторых, экстрасенсы считают, что именно в эту ночь – с 13 на 14 января – открываются небеса, и высшие силы могут дать ответ на любой вопрос, который им зададут, поэтому перед сном нужно просто задать вопрос, ответ на который сейчас интересует больше всего.

Ночь с 14 на 15 января

Сны нынешней ночи дают понять, что больше всего беспокоит человека на данном жизненном этапе, и подсказывают, как решить проблему, если она существует.

Ночь с 15 на 16 января

Сны нынешней ночи – это, как говорится в знаменитом анекдоте о Зигмунде Фрейде, всего лишь сны: они не несут смысловой нагрузки, а всего лишь заполняют ночной «эфир». Если они имеют отрицательную «окраску», не стоит переживать, а если положительную, не рекомендуется обольщаться – сновидение все равно не сбудется.

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