Что будут значить наши сны на этой неделе с 11 по 17 октября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 11 по 17 октября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 11 по 17 октября?

Ночь с 10 на 11 октября

Сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому – если они повествуют о чем-то хорошем – лучше никому о них не рассказывать: сглаз пока еще никто не отменял.

Ночь с 11 на 12 октября

Сны нынешней ночи часто бывают вещими: они либо рассказывают о том, как будут развиваться события в ближайшее время, либо несут в себе полезную информацию, которой важно правильно распорядиться. Для этого содержание сна необходимо запомнить, а впоследствии поразмышлять на тему того, что в них "показали".

Ночь с 12 на 13 октября

Сны этой ночи вполне могут быть пророческими – правда, их сюжет вряд ли проиграется в реальной жизни, а вот подсказку относительно того, как поступить в спорной житейской ситуации, они вполне могут дать. Поэтому важно следить не за событиями, которые будут происходить в этом "кино", а за выводами, которые можно из них сделать.

Ночь с 13 на 14 октября

Сны нынешней ночи часто бывают кошмарными – просыпаясь, человек радуется, что все увиденное произошло с ним не наяву. Правда, ощущение тяжести часто остается на душе на протяжение всего дня, но кроме моральных ощущений они ни на что больше не влияют – эти сны не сбываются.

Ночь с 14 на 15 октября

Сны этой ночи напоминают художественные фильмы: они яркие, красочные, с законченным сюжетом и всеми необходимыми элементами композиции – завязкой, кульминацией и развязкой. Единственный их недостаток состоит в том, что они практически никогда не сбываются. Правда, это имеет значение только в том случае, если изображенные в них события позитивны и сулят только хорошее.

Ночь с 15 на 16 октября

Сны нынешней ночи диктуются подсознанием: как правило, они показывают, какую житейскую проблему нужно решить на данном жизненном этапе и подсказывают, как лучше это сделать. Звезды настоятельно советуют к ним прислушаться и сделать так, как они велят.

Ночь с 16 на 17 октября

Сны этой ночи часто бывают вещими: они сбываются практически "дословно" и происходит это на седьмой день – не раньше и не позже. В этом сне также можно узнать что-то очень важное – как о себе, так и о родных или любимых людях: главное, обратить внимание на такое откровение – оно поможет грамотно выстроить отношения с ними.

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