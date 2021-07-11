Что будут значить наши сны на этой неделе с 12 по 18 июля и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 12 по 18 июля и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеет свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 12 по 18 июля?

Ночь с 11 на 12 июля

Нынешней ночью часто снятся кошмары, единственным положительным качеством которых является то, что они не сбываются, поэтому не стоит обращать на них внимания. Если сюжет окажется особенно страшным и никак не захочет выветриваться из головы, можно применить психологический прием: рассказать кому-нибудь о своем сне, как о художественном фильме, при этом посмеявшись над ним – ужасы очень боятся смеха.

Ночь с 12 на 13 июля

Сны нынешней ночи особого значения не имеют: они крайне редко сбываются: в случае, когда снится кошмар, – это хорошо, если же сон приятный во всех отношениях, то после пробуждения можно ощутить досаду. Скорее всего, увиденное во сне в эту ночь имеет отношение к глубинам нашего подсознания – оно выносит на поверхность то, что мы усиленно загоняем внутрь, поэтому повод для размышления он все-таки дает.

Ночь с 13 на 14 июля

Сны нынешней ночи часто оказываются вещими, поэтому не стоит от них отмахиваться. Больше шансов на исполнение в реальной жизни имеют цветные сновидения, но черно-белые тоже имеют значение – необходимо принять их во внимание. Толкование этих снов особых усилий не требует – сбываются они, как правило, очень "близко к тексту": могут предупреждать как об опасности, так и о приятных событиях, а также подсказывать, как поступить в том или ином случае.

Ночь с 14 на 15 июля

Сны нынешней ночи, как правило, рассказывают о переменах, которые должны произойти – или уже происходят – в жизни человека, который их видит. Так, если в эту ночь приснится дорога, значит, куда бы он ни "ехал", перспективы его ожидают самые приятные. Хороший знак – плакать во сне: слезы говорят о том, что можно смыть весь пережитый на предыдущем жизненном этапе негатив и начать все с чистого листа.

Ночь с 15 на 16 июля

Сны нынешней ночи являются вещими – они предсказывают человеку, что должно произойти с ним в ближайшем будущем. Правда, воспринимать их буквально не стоит – над трактовкой этих сновидений необходимо хорошо подумать. Астрологи считают, что, расшифровывая их сюжет, необходимо обратить внимание не на факты, которые они содержат, а на их эмоциональное восприятие. Если утром человек просыпается с хорошим настроением, значит, все в его жизни складывается правильно, если же пробуждение окажется неприятным, необходимо искать, что он делает не так, как надо.

Ночь с 16 на 17 июля

Сны этой ночи вещими в буквальном смысле этого слова не назовешь, они скорее несут в себе полезную информацию, которая может пригодиться в будущем. Поэтому важно проанализировать их и понять, когда и каким образом можно использовать новые знания, а в том, что они обязательно пригодятся, сомневаться не приходится.

Ночь с 17 на 18 июля

Сны нынешней ночи являются пророческими, только предсказывают они не грядущие события, а дают подсказки о том, как себя вести, что делать и куда – в смысле жизненного пути – идти. Правда, для этого необходимо правильно их расшифровать: если самостоятельно сделать это не удастся, нужно обратиться к соответствующей литературе и интернет-сайтам, в которых сейчас нет недостатка.

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