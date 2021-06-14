Что будут значить наши сны на этой неделе с 13 на 20 июня и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 13 по 20 июня?

Ночь с 13 на 14 июня

Сны нынешней ночи могут оказаться вещими, вот только сбудутся нескоро – возможно, даже через несколько лет. Люди, которые являются участниками этого сновидения, требуют особого к себе внимания – возможно, в отношениях с ними существуют проблемы, подсознание таким образом подсказывает, что их необходимо решить. Плохой сон не предвещает катастроф – скорее, он сообщает о возможных в будущем и одновременно поясняет, как выйти из сложившейся ситуации.

Ночь с 14 на 15 июня

Сны этой ночи связаны не с внешними событиями, а с внутренними проблемами человека. Их содержание даст понять, правильной ли жизненной дорогой он идет, на что нужно обратить внимание и что исправить, чтобы – в случае кривизны – ее выровнять. Тем, кто в эту ночь будет во сне путешествовать, судьба обещает приятные события, а привидевшиеся ночью неприятности говорят о том, что наяву необходимо обратить внимание на состояние своего здоровья.

Ночь с 15 на 16 июня

Сны, которые человек увидит этой ночью, чаще всего являются пророческими, главное – особенно если они будут содержать позитивный контент – никому о них не рассказывать: такие понятия, как зависть и сглаз, пока еще никто не отменял. Они также могут содержать ответ на важный вопрос, правда, для этого их важно правильно истолковать – предсказание не стоит воспринимать прямолинейно. Если во сне привиделся цветущий куст жасмина, наяву человека ждут незабываемые ощущения, а розы обещают приближение счастливого события.

Ночь с 16 на 17 июня

Ложась спать, можно задать судьбе – или подсознанию, кому как больше нравится – важный вопрос, и ответ на него обязательно придет во сне. Впрочем, даже если никого ни о чем не спрашивать, это сновидение с большой долей вероятности окажется вещим и очень скоро сбудется.

Ночь с 17 на 18 июня

Сновидения нынешний ночь будут подобны сеансу у психоаналитика – они погрузятся в глубины подсознания, чтобы решить насущный жизненный вопрос. Так, те, у кого есть проблемы с личной жизнью, поймут, почему до сих пор одинокие, те же, кто никак не может найти творческую и одновременно хорошо оплачиваемую работу, получат подсказку относительно того, что им нужно исправить в себе, чтобы изменился мир вокруг них. Приснившаяся сегодня свадьба сулит благоприятные события, ждать которых осталось совсем недолго.

Ночь с 18 на 19 июня

На сны нынешней ночи, даже если они окажутся уж очень мрачными и неприятными, звезды не советуют обращать внимания – к реальности они, скорее всего, не будут иметь никакого отношения. Лучше всего побыстрее забыть об увиденном или воспользоваться народным опытом, который советует сразу же после пробуждения подойти к окну и сказать: "Куда ночь, туда и сон" – так он точно не сбудется.

Ночь с 19 на 20 июня

Сны нынешней ночи не являются вещими, к тому же они больше влияют на настроение, а не на реальность. Утром человек просыпается в хорошем настроении и отдохнувшем, как будто бы только что вернулся из отпуска, и потом весь день у него ладится работа и отношения с окружающими людьми. Благоприятным знаком является увидеть во сне счастливых, улыбающихся родственников, прежде всего – родителей, это означает, что человека ожидают приятные жизненные перемены.

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