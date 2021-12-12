Что будут значить наши сны на этой неделе с 13 по 19 декабря и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 13 по 19 декабря и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 13 по 19 декабря?

Ночь с 12 на 13 декабря

Какими бы неприятными, ужасными и страшными ни были сны нынешней ночи, они не сбудутся, поэтому на них можно не обращать внимания. Так что с самого утра нужно выбросить их из головы и не изводить себя мыслями о том, что они сулят что-то плохое.

Ночь с 13 на 14 декабря

Сны нынешней ночи отличаются впечатляющим и ярким сюжетом со всеми элементами композиции: завязкой, кульминацией и развязкой, прологом и эпилогом. Однако относиться к ним необходимо как к просмотренному кино – к реальной жизни они никакого значения не имеют, поэтому не сбудутся.

Ночь с 14 на 15 декабря

Сновидения нынешней ночи являются посланием, которое посылает человеку его подсознание: оно дает понять, чего человек достиг в жизни в данный момент, и соответствует ли это его предназначению. Неприятный сон говорит о том, что он в какой-то момент сошел в предначертанного ему пути и движется в другую сторону, а приятный во всех отношениях – наоборот, подбадривает.

Ночь с 15 на 16 декабря

Сны нынешней ночи часто приносят откровения, приоткрывая завесу тайны – например, над отношением к нам другого человека, особенно если речь идет о любви. К тому же эти сновидения являются вещими – как правило, они сбываются на седьмой день: если до этого времени ничего не случится, о них можно забыть.

Ночь с 16 на 17 декабря

Сны нынешней ночи – прекрасный способ понять, какие проблемы существуют в жизни и каким образом их можно решить. Как правило, подсказки подсознания просты и прозрачны, никаких иносказаний в них нет, поэтому их необходимо понимать буквально. Так, если снится, что не можете ответить на вопросы тестов на экзамене, желательно более тщательно к нему готовиться.

Ночь с 17 на 18 декабря

Сны нынешней ночи не несут полезной человеку информации, поэтому, если они неприятные, не стоит переживать, а если приятные, обольщаться – они все равно не сбудутся.

Ночь с 18 на 19 декабря

Сны нынешней ночи часто бывают вещими: правда, они не сбываются "близко к тексту", а отвечают на важный жизненный вопрос, который давно не дает человеку покоя. Расшифровать ответ будет достаточно легко – главное, не забыть, что именно "покажут" во сне.

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