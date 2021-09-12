Что будут значить наши сны на этой неделе с 13 по 19 сентября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 13 по 19 сентября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 13 по 19 сентября?

Ночь с 12 на 13 сентября

Сны этой ночи несут в себе полезную информацию, которая может пригодиться в будущем. Поэтому важно проанализировать их и понять, когда и каким образом можно использовать знания, поступившие в виде сна, а в том, что они обязательно сыграют свою роль, сомневаться не приходится.

Ночь с 13 на 14 сентября

Сны нынешней ночи являются пророческими, только они не предсказывают грядущие события, а дают подсказки о том, как себя вести, что делать и куда – в смысле жизненного пути – двигаться. Правда, для этого необходимо правильно их расшифровать: если самостоятельно сделать это не удастся, нужно обратиться к соответствующей литературе и интернет-сайтам.

Ночь с 14 на 15 сентября

Сны этой ночи, как правило, бывают цветными – яркими и незабываемыми, с занимательным сюжетом и характерными "действующими лицами". Их можно смотреть как увлекательный кинофильм, а на следующий день вспоминать с приятным послевкусием, однако говорить о них как о вещих нельзя – они крайне редко сбываются.

Ночь с 15 на 16 сентября

Сны нынешней ночи никогда не предсказывают грядущие события – скорее, они рассказывают о том, по какой – правильной или неправильной – дороге идет по жизни тот, кто их видит. Динамичный, наполненный событиями сон означает, что у человека в жизни все правильно, а вот тягомотный и скучный свидетельствует о том, что в существование необходимо внести перемены, иначе на приятные события можно – во всяком случае, пока – не рассчитывать.

Ночь с 16 на 17 сентября

Сны нынешней ночи являются вещими, причем сбываются они точно в срок – через неделю. Если по истечении этого времени в жизни ничего не произошло, значит, о сне можно забыть – он уже никоим образом ни на что не повлияет, так что волноваться по его поводу – если он окажется не самым приятным – не стоит.

Ночь с 17 на 18 сентября

Сны, приснившиеся в эту ночь, часто бывают неприятными, но на них необходимо обращать внимание – они рассказывают о том, что мешает человеку двигаться вперед – как в карьере, так и в личной жизни. Сюжет сновидения нельзя рассматривать прямолинейно – любая подсказка будет зашифрована, поэтому чем больше символов запомнит человек, тем правильнее и подробнее он их разгадает.

Ночь с 18 на 19 сентября

Сны этой ночи пусты – они не сбываются и не несут в себе важной информации, поэтому в большинстве случаев их можно выбросить из головы сразу же, проснувшись утром. Исключение составляют те случаи, когда сновидение никак не удается забыть – оно постоянно напоминает о себе. В такой ситуации его нужно тщательно проанализировать и сделать выводы относительно того, на развитие каких качеств необходимо обратить первостепенное внимание.

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