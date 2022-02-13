Что будут значить наши сны на этой неделе с 14 по 20 февраля и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 14 по 20 февраля и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 14 по 20 февраля?

Ночь с 13 на 14 февраля

Сны нынешней ночи не несут никакой смысловой нагрузки. Как говорится в известном анекдоте о Фрейде, это всего лишь сны и – не более того, поэтому не стоит обращать на них внимания и уж тем более переживать, если они окажутся неприятными.

Ночь с 14 на 15 февраля

Сны нынешней ночи часто бывают вещими. Правда, их сюжет не стоит воспринимать буквально – они несут подсказку относительно того, какой вопрос вам необходимо решить на данном жизненном этапе, а заодно то, как правильно это сделать. Так, если человеку снится, что он куда-то едет, значит, для урегулирования проблемы ему необходима командировка или путешествие.

Ночь с 15 на 16 февраля

Сны нынешней ночи почти всегда сбываются, но для того, чтобы понять, что они сулят, необходимо правильно их расшифровать, что бывает непросто. Связать, казалось бы, несвязанные между собой фрагменты сновидения, поэтому желательно иметь мощное воображение или посоветоваться с человеком, который им обладает.

Ночь с 16 на 17 февраля

Сны нынешней ночи часто бывают пророческими и сбываются на третий день – есть время подготовиться к событиям, которые они сулят.

Ночь с 17 на 18 февраля

Сны нынешней ночи особенно важны для тех, кто страдает от недуга – как в острой, так и в хронической форме. Увиденное в сновидении в это время часто подсказывает, как успешно излечиться.

Ночь с 18 на 19 февраля

Из снов нынешней ночи легко можно сделать ложный вывод, поэтому очень важно правильно их расшифровать. Делая это, нужно свериться не с одним, а с несколькими источниками, только так можно будет избежать досадной ошибки, приняв желаемое за действительное.

Ночь с 19 на 20 февраля

Сны нынешней ночи позволяют человеку увидеть себя как будто бы со стороны и сделать "разбор полетов": понять, почему в последнее время все идет не так, как хочется, и впоследствии исправить свою ошибку.

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