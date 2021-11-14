Что будут значить наши сны на этой неделе с 15 по 21 ноября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 15 по 21 ноября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 15 по 21 ноября?

Ночь с 14 на 15 ноября

Сны нынешней ночи – подсказка подсознания относительно нынешнего жизненного положения: они "высвечивают" как существующие в настоящем – и будущем – проблемы, так и шансы, которые также имеют место быть и непременно должны быть использованы. Поэтому все увиденное нужно тщательно проанализировать и сделать выводы, которые помогут решить важные вопросы и преуспеть.

Ночь с 15 на 16 ноября

Сны нынешней ночи чаще всего бывают вещими, причем понимать их нужно буквально – они не требуют усилий по расшифровке и увязыванию в одно целое разных, казалось бы, не имеющих отношения друг к другу фактов или художественных образов. Отличительная черта нынешних сновидений состоит в том, что они ограничены временными рамками: если они не сбудутся ровно через семь дней, о них можно забыть.

Ночь с 16 на 17 ноября

Нынешние сновидения ничего не значат и не несут ни малейшей полезной информации – это тот случай, когда, как говорится в знаменитом анекдоте о Фрейде, иногда сон – это просто сон. Так что, каким бы ни был его сюжет, не стоит обращать на него внимания: огорчаться, если он окажется неприятным, и обольщаться, если он покажется во всех отношениях многообещающим.

Ночь с 17 на 18 ноября

Сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются, особенно если являются цветными. В любом случае они указывают на важный вопрос, который необходимо решить, а заодно и подсказывают способы, которые позволят это сделать. В этом смысле сновидения напрямую связаны с нашим подсознанием, которое знает ответы на все задачи, которые нам приходится решать, и не имеет другой возможности подсказать нам их, кроме сновидений.

Ночь с 18 на 19 ноября

Сны этой ночи часто становятся вещими, но для того, чтобы это понять, необходимо провести серьезную работу по их расшифровке: трактовать увиденное, что называется, близко к тексту, не представляется возможным, поскольку оно не имеет никакого отношения к реальности, а является символами. Тем, кого действительно интересует ответ на этот вопрос, стоит вооружиться сонниками и попытаться понять, что им хотело сказать подсознание.

Ночь с 19 на 20 ноября

Сны нынешней ночи вполне могут оказаться пророческими, при этом они ограничены временными рамками – как правило, они сбываются на третий день, после чего о них можно позабыть.

Ночь с 20 на 21 ноября

Сны нынешней ночи имеют отношение к состоянию здоровья человека – они показывают, на состояние какой системы организма они должны обратить первостепенное внимание. Так, увидев во сне цунами, которое накрывает с головой, или взлетающий самолет, необходимо с утра измерить артериальное давление – скорее всего, оно повысилось. Тем же, кто страдает от хронической гипертонии, нужно соблюдать все рекомендации лечащего врача – начиная с приема лекарств и заканчивая прогулками на свежем воздухе.

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