Что будут значить наши сны на этой неделе с 16 по 22 августа и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 16 по 22 августа и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 16 по 22 августа?

Ночь с 15 на 16 августа

Сны нынешней ночи часто бывают неприятными, но для мнительных и впечатлительных людей есть хорошая новость: они не являются вещими, а чаще всего вообще не имеют никакого значения. Поэтому, что бы ни приснилось в эту ночь, переживать по этому поводу не стоит – сновидение растает на рассвете, вместе с ночной темнотой. Тем же, кто после него все равно будет ощущать беспокойство, необходимо подумать о выравнивании своего энергетического и эмоционального фона – например, заняться тем, что всегда придает сил и улучшает настроение.

Ночь с 16 на 17 августа

Сны этой ночи оказывают на человека благоприятное воздействие: они не только доставляют удовольствие во время "просмотра", но и после него оставляют мощное и светлое послевкусие. После пробуждения человек чувствует себя отдохнувшим и набравшимся сил, он готов полноценно жить и работать. Вещими сны этой ночи не являются, о чем остается только пожалеть: многие не отказались бы от того, чтобы их сюжет проигрался в реальной жизни.

Ночь с 17 на 18 августа

Сны нынешней ночи не предсказывают будущее, а указывают на внутренние проблемы человека. Так, если снится что-то яркое и во всех отношениях приятное (что является таковым, каждый из нас решает сам), значит, и в реальной жизни у него все в порядке – и наоборот: неприятные сны говорят об имеющихся проблемах. О том, чего конкретно они касаются, можно судить по сюжету сна – необходимо тщательно его проанализировать и сделать правильные и важные выводы.

Ночь с 18 на 19 августа

Сны нынешней ночи считаются вещими, поэтому требуют к себе особенного внимания. Сбываются они в течение недели, так что ждать повторения сновидения в реальной жизни долго не придется, что важно, если они – приятного свойства. Также в эту ночь человеку может присниться ответ на важный вопрос, который он долго, но, увы, тщетно, пытался решить самостоятельно.

Ночь с 19 на 20 августа

Сны этой ночи – своего рода головоломка: чтобы решить ее, придется постараться – воспринять сюжет буквально не получится. Зато расшифровав сновидения, можно понять, какие проблемы – профессионального или житейского свойства – беспокоят человека, а заодно и определить, каким способом их можно решить.

Ночь с 20 на 21 августа

Каким бы ни были сны нынешней ночи – приятными или нет, они – всего лишь кино, поскольку не несут в себе какой-либо важной информации и не являются вещими. К тому же они чаще всего почти сразу же забываются, не оставляя особенного осадка в душе. Тем не менее, если в памяти сохранились хотя бы обрывки увиденного, можно их проанализировать и сделать из них важные выводы: они могут рассказать о том, какие моменты из прошлого нужно использовать, чтобы достичь своей цели сегодня.

Ночь с 21 на 22 августа

Сны этой ночи часто бывают вещими, вот только понимать их подсказки необходимо не буквально, а иносказательно. Прежде всего необходимо обратить внимание на энергетику сновидений: если она чистая и светлая, значит, беспокоиться человеку не о чем – во всех отраслях его жизни все обстоит благополучно. Темные и тягостные сновидения свидетельствуют о наличии проблемы, судить о которой необходимо по сюжету сновидения. Так, если снится экзаменационный билет, на который герой сна не знает ответа, значит, для нынешней работы ему не хватает профессиональных знаний – необходимо пополнить их.

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