Что будут значить наши сны на этой неделе с 17 до 23 января и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 17 до 23 января и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 17 по 23 января?

Ночь с 16 на 17 января

Сны нынешней ночи часто бывают вещими, правда, воспринимать их надо не в прямом, а в переносном смысле. Такие сновидения чаще всего подсказывают, как человек должен поступить в том или ином случае. Так, если трудно выбрать между старым и новым местом работы, стоит обратить внимание на обстоятельства, которые "сложатся" во сне: они и будут ответом на вопрос.

Ночь с 17 на 18 января

Сны нынешней ночи – с большой долей вероятности – сбываются, но только в том случае, если их удастся правильно истолковать. Сюжет сновидения носит символический характер – воспринимать его в прямом смысле не стоит, это окажется ошибкой.

Ночь с 18 на 19 января

Сны нынешней ночи – вещие, но сбываются – причем буквально – не сразу, а через три дня – вот от этого срока и нужно отсчитывать время, когда сон станет явью.

Ночь с 19 на 20 января

Сны нынешней ночи особенно важны для тех, кто страдает от какого-либо недуга: сновидения могут подсказать, каким образом прийти к исцелению – обратиться к традиционной или нетрадиционной медицине.

Ночь с 20 на 21 января

Сны нынешней ночи могут оказать на человека, который его увидел, ложный эффект, поэтому астрологи настаивают на том, что необходимо тщательно – и без спешки – трактовать. Может показаться, все просто, но это не так: во-первых, нужно проверить не на одном, а на нескольких сонниках, во-вторых, проявить фантазию – она может помочь понять, что действительно хотело сказать вам подсознание.

Ночь с 21 на 22 января

Сны нынешней ночи часто сбываются, поэтому очень важно правильно расшифровать посыл, который в них изложен, в противном случае очень легко ошибиться и принять желаемое за действительное.

Ночь с 22 на 23 января

Сны нынешней ночи не несут особой смысловой нагрузки: какими бы плохими – или, наоборот, хорошими – ни были рассказанные во сне истории, они не сбудутся, поэтому не стоит обращать на них внимания.

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