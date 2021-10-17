Что будут значить наши сны на этой неделе с 18 по 24 октября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 18 по 24 октября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 18 по 24 октября?

Ночь с 17 на 18 октября

Сны нынешней ночи очень часто бывают вещими, поэтому нежелательно оставлять их без внимания. Важно проанализировать увиденное, чтобы понять, что именно хотят сказать вам высшие силы, судьба или подсознание – тут каждый решает для себя, что для него убедительнее. Содержание сна с большой долей вероятности поможет разобраться в ситуации, выход из которой человек ищет давно, но тщетно.

Ночь с 18 на 19 октября

Сны этой ночи не являются вещими в том смысле, что их сюжет, скорее всего, не повторится в реальной жизни, тем не менее они дают понять, какая сторона жизни требует пристального внимания – профессия, личная жизнь, финансы, отношения с родственниками или здоровье – как будто бы высвечивая ее. Прислушавшись к снам этой ночи и сделав так, как они "советуют", можно значительно улучшить качество своей жизни.

Ночь с 19 на 20 октября

Сны нынешней ночи не более чем просто кино – занимательное или не очень: никакой важной или хотя бы просто полезной информации, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу, даже если они покажутся неприятными.

Ночь с 20 на 21 октября

Сновидения нынешней ночи – особенно цветные – часто становятся вещими, однако их не стоит воспринимать буквально – скорее, они дадут понять, в каком направлении будут дальше развиваться события, и, возможно, подскажут как вести себя в ситуации, которая сложится в ближайшее время.

Ночь с 21 на 22 октября

Сны нынешней ночи, которые часто становятся пророческими, всегда требуют грамотной расшифровки, над которой придется поработать или самостоятельно, и тут интернет в помощь, или при помощи специалиста-психолога, который разбирается в эзотерических вопросах.

Ночь с 22 на 23 октября

Сны нынешней ночи часто оказываются вещими и исполняются очень быстро – в течение трех дней. Если по истечении этого срока сюжет сна не повторился в реальной жизни, о нем можно позабыть.

Ночь с 23 на 24 октября

Сны нынешней ночи неразрывно связаны с самочувствием человека: они рассказывают о нынешних и возможных заболеваниях, а также – в самом приятном их варианте – предсказывают выздоровление от тяжелого недуга. Так, увидев во сне солнечный день, яркую зеленую траву и листву, распускающиеся цветы, прозрачную воду в реке или море, болеющий человек может быть уверен: он идет на поправку.

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