Что будут значить наши сны на этой неделе с 19 по 25 июля и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 19 по 25 июля и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 19 по 25 июля?

Ночь с 18 на 19 июля

Сны этой очи, как правило, цветные – яркие и незабываемые, с головокружительным сюжетом и характерными "действующими лицами". Их можно смотреть как хорошее кино, а на следующий день вспоминать с приятным послевкусием, однако говорить о них как о вещих нельзя – они почти никогда не сбываются.

Ночь с 19 на 20 июля

Сны нынешней ночи редко предсказывают грядущие события – скорее, они рассказывают о том, по какой – правильной или неправильной – дороге идет по жизни тот, кто их видит. Динамичный, наполненный событиями сон означает, что у него все правильно, тягомотный и скучный свидетельствует о том, что в существование необходимо внести перемены, иначе на приятные события можно – во всяком случае, пока – не рассчитывать.

Ночь с 20 на 21 июля

Сны нынешней ночи являются вещими, причем сбываются они точно в срок – через семь дней. Если по истечении этого времени в жизни ничего не произошло, значит, о сне можно забыть – он уже никоим образом ни на что не повлияет, так что волноваться по его поводу – если он окажется не самым приятным – не стоит.

Ночь с 21 на 22 июля

Сны, приснившиеся в эту ночь, часто бывают неприятными, но на них необходимо обращать внимание – они рассказывают о том, что мешает человеку двигаться вперед – как в карьере, так и в личной жизни. Сюжет сновидения нельзя рассматривать прямолинейно – любая подсказка будет зашифрована, поэтому чем больше символов запомнит человек, тем правильнее и подробнее он их разгадает.

Ночь с 22 на 23 июля

Сны этой ночи пусты – они не сбываются и не несут в себе важной информации, поэтому в большинстве случаев их можно выбросить из головы сразу же, проснувшись утром. Исключение составляют те случаи, когда сновидение никак не удается забыть – оно постоянно напоминает о себе. В такой ситуации его нужно тщательно проанализировать и сделать выводы относительно того, на развитие каких качеств необходимо обратить первостепенное внимание. Так, можно вспомнить о таланте, которым человек обладает от рождения, но при этом настойчиво зарывает в землю. Возможно, речь идет о том, что как раз сейчас его необходимо развивать – на него будет большой спрос.

Ночь с 23 на 24 июля

Сны нынешней ночи часто бывают пророческими – преимущественно это касается уже существующей или перспективной проблемы, которую необходимо решить. С чем именно они связаны, легко будет решить, поскольку подсказки будут буквальными – мучиться, пытаясь разгадать ребус и отыскать смысл иносказаний, не придется.

Ночь с 24 на 25 июля

Сны этой ночи часто бывают вещими, но только в том случае, если удастся правильно их расшифровать. Задача эта, скорее всего, окажется не из легких, поскольку речь будет идти не о прямолинейных подсказках, а о символах, так что имеет смысл покопаться в сонниках, недостатка в которых сейчас не наблюдается.

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