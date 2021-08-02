Что будут значить наши сны на этой неделе с 2 по 8 августа и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 2 по 8 августа и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеет свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их «советам» в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – со 2 по 8 августа?

Ночь с 1 на 2 августа

Тревожные и мрачные, сны нынешней ночи крайне редко бывают вещими. После них человек просыпается разбитым, с тяжелой головой и массой недобрых предчувствий. Однако есть народная примета, которая в таких непременно успокоит: чем страшнее и тяжелее сновидения этой ночи, тем лучше будут обстоять дела в реальной жизни, так что утром надо выбросить их из головы и с легким сердцем вступить в новый день.

Ночь со 2 на 3 августа

Сны нынешней ночи раскрывают человеку глаза на состояние его творческой и сексуальной энергии: если их сюжет приятен и наутро не вызывает неприятных ощущений и воспоминаний, значит, как в первом, так и во втором случае у него все нормально. Если же «показанные» в них ситуации напрягает или печалит, а после пробуждения на душе тяжело и муторно, эти направления надо проработать – при помощи психоаналитика или самостоятельно.

Ночь с 3 на 4 августа

Сны нынешней ночи могут оказаться мистическими в прямом смысле слова: специалисты-астрологи считают, что некоторые их картины могут иметь отношение к далекому прошлому человека, которому они снятся, точнее, к его былым инкарнациям. Поэтому утром, после пробуждения – если, конечно, очень хочется узнать, кем мы были в предыдущих жизнях – необходимо, еще не открывая глаз, пытаться вспомнить картины сновидений – они могут быть весьма занятными.

Ночь с 4 на 5 августа

Сны нынешней ночи чаще всего бывают мрачными и тяжелыми, но, к счастью, никакого отношения к действительности напрямую иметь не будут. С их помощью подсознание, как правило, подсказывает, как поступать в тех или иных ситуациях, а также дает понять, что в жизни человека идет не в ту сторону. Главное, правильно расшифровать его послания – сделать это можно как самостоятельно, так и – в особо сложных и запутанных случаях – с помощью специалиста.

Ночь с 5 на 6 августа

Сны нынешней ночи способны рассказать человеку о существующих у него психологический проблемах. Мало кто хочет признаваться в них даже самому себе, но во сне помешать подсознанию сделать это мы не можем, поэтому она подсказывает, что мешает нам нормально развиваться и как с этим бороться. Так, если человеку снится, что вторая половинка ему изменяет, что его ужасно бесит, значит, что наяву он страдает от ревности, которая мешает ему спокойно и мирно сосуществовать со своей второй половинкой.

Ночь с 6 на 7 августа

Сны нынешней ночи часто бывают вещими. При это они дают человеку понять, что для него важнее – духовное или материальное. Нельзя сказать, что что-то из этих двух начал должно взять верх – оптимальным будет вариант, при котором они находятся в равновесии. Если что-то все-таки перевешивает, необходимо подумать, как соблюсти баланс, поскольку тот, для кого важнее материальное, становится банальным рвачом и жадиной, а тот, кто предпочитает дух без опоры на материю, рискует превратиться в городского сумасшедшего.

Ночь с 7 на 8 августа

В эту ночь снятся вещие сны, которые к тому же не требуют особых усилий для толкования – в них все прозрачно и максимально понятно. Поэтому, если вам приснилась дорога, то в скором времени вы и в самом деле отправитесь в путь, беременность означает бремя – причем, не обязательно в смысле будущего ребенка, а маленькая девочка – удивление. Главное, утром не забыть, что именно привиделось ночью, поскольку тогда придется остаться без звездной подсказки.

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