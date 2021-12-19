Что будут значить наши сны на этой неделе с 20 по 26 декабря и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 20 по 26 декабря и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 20 по 26 декабря?

Ночь с 19 на 20 декабря

Сны этой ночи часто бывают вещими, но только в том случае, если удастся правильно их расшифровать. Задача эта, скорее всего, окажется не из легких, поскольку речь будет идти не о прямолинейных подсказках, а о символах, так что имеет смысл покопаться в многочисленных интернет-сонниках.

Ночь с 20 на 21 декабря

Сны этой ночи в большинстве случаев являются вещими, причем сбываются они довольно быстро – буквально в течение нескольких дней, а их сюжет не требует расшифровки. Так, если снится, что человек отправляется в путешествие, то наутро можно собирать чемодан.

Ночь с 21 на 22 декабря

Сны нынешней ночи редко бывают вещими, но пользу принести могут, поскольку дают человеку информацию относительно его самого. В них можно увидеть то, чего человеку не хватает в реальной жизни. Например, если ему снится, что он влюблен, значит, наяву он страдает от отсутствия внимания со стороны противоположного пола.

Ночь 22 на 23 декабря

Сны этой ночи могут быть неприятными, но, поскольку шансы на то, что они сбудутся, к счастью, невелики, не стоит принимать их близко к сердцу. Если же утром сюжет сна все-таки не дает покоя, можно воспользоваться народным способом: посмотреть в окно и, сказав: "Куда ночь, туда и сон", забыть о нем.

Ночь с 23 на 24 декабря

Сон нынешней ночи не обязательно, но с большой долей вероятности может оказаться вещим, поэтому важно запомнить его "сюжет", а, проснувшись, истолковать его.

Ночь с 24 на 25 декабря

Сны этой ночи не несут важной информации и редко сбываются. Единственное, на что стоит обратить внимание, – это на эмоциональную составляющую сновидения: позитивное впечатление от него будет означать, что в жизни человек движется по правильному пути, и наоборот.

Ночь с 25 на 26 декабря

Сны нынешней ночи являются своего рода знанием, которое непременно пригодится человеку в жизни и даже изменит ее к лучшему, поэтому крайне важно обратить внимание на его сюжет. Так, он может напрямую рассказать о том, как решить важную жизненную проблему: сюжет сна ясно и недвусмысленно это продемонстрируют.

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