Что будут значить наши сны на этой неделе с 20 по 26 июня и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 20 по 26 июня?

Ночь с 20 на 21 июня

Сны нынешней ночи вещими не являются, скорее, они отражают внутренние проблемы человека. Яркий, радостный и приятный сон, после которого мы просыпаемся в хорошем настроении, говорит о том, что все в нашей жизни складывается хорошо – образно говоря, мы идем правильной дорогой. Мрачный сон – а возможно, и кошмар, – после которого мы встаем усталыми и разбитыми, свидетельствует о наличии проблем, которые необходимо решать как можно быстрее. Видеть, как летаешь над зелеными полями и лесами, значит, что в реальной жизни ждет удача в делах и личной жизни, а падение сулит трудности, которые придется преодолеть, чтобы добиться успехов.

Ночь с 21 на 22 июня

Нынешние сны, как правило, оказываются вещими, поэтому им можно доверять. Их сюжет сбывается практически буквально, поэтому, если вам снится, что вы отправляетесь в отпуск, в жизни для этого сложатся благоприятные обстоятельства. Произойдет все в течение недели, так что в это время нужно быть особенно внимательными к событиям, происходящим в жизни. Также этой ночью можно увидеть во сне разгадку тайны, над которой вы бьетесь уже довольно долгое время.

Ночь с 22 на 23 июня

Сны этой ночи разгадать не так просто, как может показаться на первый взгляд: их символы зашифрованы и требуют серьезных раздумий над тем, что они могут означать. Лучше всего обратиться к многочисленным существующим в интернете сонникам – они, особенно если проштудировать несколько из них, помогут разгадать, почему приснилась та или иная комбинация. Увиденные в эту ночь колесо или круг могут означать как возврат к прошлому, так и серьезные жизненные перемены.

Ночь с 23 на 24 июня

Сны нынешней ночи не несут важной информации – они абсолютно ничего не предвещают, к тому же, как правило, сразу же забываются: проснувшись, трудно припомнить, что именно привиделось ночью. Если же все-таки "сюжет" сна в силу своей яркости и одновременно неприятности не дает покоя, нужно, подойдя к окну, сказать: "Куда ночь, туда и сон". Со времен наших предков это волшебная фраза помогала – и помогает – избавиться от навязчивого сновидения.

Ночь с 24 на 25 июня

Сны, приснившиеся этой ночью, требуют к себе внимания. Во-первых, они часто оказываются вещими, поэтому, если не получается воспринять их буквально, необходимо потратить время на расшифровку. Случается, что, казалось бы, благоприятный сюжет несет в себе негативный смысл, и наоборот: так, увиденный во сне паук предвещает успехи в работе и спокойную обстановку в доме, в тот время как совершенно безобидная ягода малина говорит о возможной опасности. Во-вторых, сны нынешней ночи могут содержать подсказку относительно того, как выйти без потерь из ситуации, в которую человек попал наяву.

Ночь с 25 на 26 июня

Сны нынешней ночи станут подсказкой, которую дает человеку подсознание, поэтому не стоит их игнорировать. Днем его доводы заглушает сознание, которое, как ему кажется, лучше знает, как поступить в том или ином случае, зато ночью, когда разум засыпает, подсознание "рассказывает" о своих соображениях, которые накопило в течение дня. Необходимо прислушаться к его советам – оно не подведет.

Ночь с 26 на 27 июня

Сны, приснившиеся в эту ночь, с большой долей вероятности окажутся вещими, поэтому не стоит от них отмахиваться. Сбываются они не сразу, а на третий день после того, как приснились, что дает возможность морально подготовиться к тому, что должно произойти. Важно помнить о том, что эмоциональный стресс могут вызвать не только негативные, но и позитивные события, о которых человек давно мечтал, так что в любом случае важно держать себя в руках.

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