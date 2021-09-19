Что будут значить наши сны на этой неделе с 20 по 26 сентября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 20 по 26 сентября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 20 по 26 сентября?

Ночь с 19 на 20 сентября

Сны этой ночи часто бывают вещими. Как правило, они несут в себе подсказку относительно того, какая проблема существует в жизни (сам человек иногда может о ней не подозревать), а также какими способами можно ее решить. Именно поэтому важно запомнить все увиденное, а в течение дня тщательно его проанализировать.

Ночь с 20 на 21 сентября

Сны этой ночи часто сбываются, но только в том случае, если удастся правильно их расшифровать. Задача эта, скорее всего, окажется не из легких, поскольку речь будет идти не о прямолинейных подсказках, а о символах, так что имеет смысл покопаться в сонниках, недостатка в которых сейчас не наблюдается.

Ночь с 21 на 22 сентября

Сны этой ночи часто являются вещими, причем сбываются они довольно быстро – от трех до пяти дней. Что же до сюжета сновидения, который обязательно нужно запомнить, то он расскажет о том, как добиться жизненного или профессионального успеха.

Ночь с 22 на 23 сентября

Сны нынешней ночи редко бывают вещими, но дают человеку информацию относительно его самого. Во сне мы в эту ночь, скорее всего, увидим то, чего нам не хватает в реальной жизни. Все сюжеты – подсказки подсознания: например, если человеку снится, что он преуспевает в профессиональном отношении, значит, наяву он недоволен своей карьерой и зарплатой.

Ночь с 23 на 24 сентября

Сны этой ночи могут быть крайне неприятными, но, поскольку шансы на то, что они сбудутся, невелики, не стоит принимать их близко к сердцу. Если же утром сюжет сна все-таки не дает покоя, можно воспользоваться народным способом – посмотрев в окно, сказать: "Куда ночь, туда и сон".

Ночь с 24 на 25 сентября

На эту ночь можно "заказать" любое – самое приятное – сновидение. Сделать это довольно просто: вечером, в постели, нужно представить себе сюжет, который хотелось бы увидеть в своей жизни – например, успех в профессиональной или личной жизни. Эзотерики утверждают: если загаданное приснится, вскоре оно – к великой радости "заказчика" – обязательно сбудется.

Ночь с 25 на 26 сентября

Сны этой ночи не несут важной информации и редко сбываются. Единственное, на что они могут указывать, так это на наличие творческого потенциала – точнее, на то, в полном ли объеме человек его использует. Только от самого человека зависит, реализует ли он таланты, данные ему от рождения, или, как говорят в народе, зарывает их в землю. Приятные глазу картины – например, пейзажи или натюрморты – говорят о том, что с реализацией творческого потенциала у человека все в порядке.

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