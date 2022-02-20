Что будут значить наши сны на этой неделе с 21 по 27 февраля и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 21 по 27 февраля и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 21 по 27 февраля?

Ночь с 20 на 21 февраля

Сны нынешней ночи не только не несут смысловой нагрузки, но и вообще ничего не значат, поэтому, если он окажется плохим, не стоит пугаться, а если хорошим – обольщаться.

Ночи с 21 на 22 феврале и с 22 на 23 февраля

Две ночи выпадают на один – 22-й – лунный день, поэтому они несут одинаковую смысловую нагрузку. Относиться к ним необходимо максимально внимательно, поскольку они несут новые знания – как профессионального, так и личного свойства, которые могут пригодиться в ближайшее время. Например, беременная женщина, восход солнца или морской прибой, за которым человек наблюдает, говорят о том, что вскоре человека ждут жизненные и – что немаловажно – благоприятные впечатления.

Ночь с 23 на 24 февраля

Сны нынешней ночи носят обманчивый, лживый характер и сбываются с точностью до наоборот – это необходимо учитывать при их расшифровке.

Ночь с 24 на 25 февраля

Сны нынешней ночи подскажут, не совершаете ли вы грех – не зарываете ли отпущенный вам природой и родителями талант в землю. Так, приятный сон –прогулка по зеленому лугу или купание в море, особенно в прозрачной воде – означает, что у человека все идет хорошо. А вот если ему снится, что он попал в болотистую местность или заблудился в лесу, говорит о том, что где-то на жизненном перепутье он свернул не в ту сторону и, возможно, ему необходимо вернуться в исходную точку и пойти по нужной дороге.

Ночь с 25 на 26 февраля

О снах нынешней ночи заранее никогда не скажешь, сбудутся они или нет – вероятность этого приблизительно пятьдесят на пятьдесят. Если сон окажется плохим, велика вероятность того, что он не сбудется, а если хорошим – того, что он станет реальностью.

Ночь с 26 на 27 февраля

Сны нынешней ночи являются пророческими, но касаются они, как правило, только самооценки человека: тех, кто не уверен в себе и своих силах, или, наоборот, слишком уверен в них и страдает от самовлюбленности и нарциссизма. Человеку, увидевшему себя болезненно скромным и до неприличия застенчивым или, наоборот, чересчур влюбленным в себя, стоит подумать о том, как изменить отношение к себе и, как следствие, выровнять линию своего поведения.

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