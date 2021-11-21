Что будут значить наши сны на этой неделе с 22 по 28 ноября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 22 по 28 ноября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеет свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать «советам» снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 22 по 28 ноября?

Ночь с 21 на 22 ноября

Сны нынешней ночи будут особенно важны для тех, кто давно страдает от какой-то болезни и, при всем желании, никак не может от нее излечиться. Велика вероятность того, что сновидения подскажут, к кому обращаться и как наконец-то избавиться от утомившего человека недуга.

Ночь с 22 на 23 ноября

Сны нынешней ночи вещими не являются, что несомненно успокоит тех, кому приснятся настоящие кошмары с пугающими сюжетами и ужасающими действующими лицами. К реальности все это иметь отношения не будет, поскольку является зашифрованными символами. Чтобы понять, что они значат, придется потрудиться (нужно воспользоваться сонниками, которых в интернете огромное количество), зато ответ даст понять, что в характере человека мешает ему достичь вершин, к которым он стремится.

Ночь с 23 на 24 ноября

Сны нынешней ночи астрологи называют «диалогом с подсознанием»: ему можно задавать вопросы – ответ обязательно придет. Сюжетом сновидений, скорее всего, будут реальные картины из прошлого и настоящего, но их комбинация окажется неожиданной – именно она и раскроет человеку глаза на то, как нужно поступать в той или иной ситуации. Сразу же после пробуждения желательно максимально точно вспомнить – и запомнить – увиденное, а потом проанализировать его.

Ночь с 24 на 25 ноября

Сны этой ночи сильны своей энергетикой, которая сохраняется на весь последующий день. Если во время сновидения человек испытывал легкость, позволяющую ему летать, паря над землей, значит, в реальной жизни он все делает правильно – реализует все таланты и способности, которые даны ему от природы, и ему и дальше необходимо двигаться в том же направлении. Тяжесть в теле, не дающий дышать туман, увязающие в трясине ноги свидетельствуют о том, что человек идет не по той дороге, которая ему предназначена, а, возможно, и вовсе живет не своей жизнью – значит, надо сделать выводы и попытаться что-то изменить.

Ночь с 25 на 26 ноября

Сны нынешней ночи свидетельствуют о возможных переменах, которые – с большой долей вероятности – произойдут в ближайшее время. Приснившиеся в это время книга, письмо или связка ключей говорят о том, что они изменят жизнь к лучшему.

Ночь с 26 на 27 ноября

Сны нынешней ночи необходимо воспринимать с точностью до наоборот, поэтому, чем страшнее и неприятнее они окажутся, тем лучше будут обстоять дела на самом деле, так что не стоит бояться даже самых страшных и кошмарных сновидений.

Ночь с 27 на 28 ноября

Сны нынешней ночи будут содержать подсказку, в которой человек нуждается на данном этапе своего жизненного пути. Скорее всего, она будет буквальной, так что с ней не стоит мудрить – намек окажется на удивление прозрачным, его поймет даже неискушенный в эзотерике человек. Наиболее важными сны этой ночи станут для людей творческих – подсознание подаст им ценную идею, реализовав которую, они смогут выйти на новый уровень в своей работе.

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