Что будут значить наши сны на этой неделе с 23 по 29 августа и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 23 по 29 августа и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 23 по 29 августа?

Ночь с 22 на 23 августа

Сны этой ночи исполняются только в том случае, если являются цветными – только в таком случае имеет смысл запоминать их сюжет, чтобы понимать, к какому развитию событий готовиться. Если же речь идет о черно-белом варианте сновидения, то в нем необходимо искать подсказку относительно того, как – правильно или нет – продвигается человек по своем жизненному пути. Правда, делая из них вывод, необходимо будет ориентироваться на эмоциональный след сна. Так, если утром человек просыпается в хорошем настроении и чувствует себя отдохнувшим, значит, в его жизни все идет хорошо, если же настроение после сна плохое, а голова тяжелая – можно говорить о существующих проблемах. Необходимо подумать о том, как их решить.

Ночь с 23 на 24 августа

Сновидения нынешней ночи могут быть вещими только в том случае, если их удастся правильно расшифровать, а это будет не так просто, как может показаться на первый взгляд. Многочисленные интернет-сайты, толкующие сновидения, в этом вряд ли помогут, поскольку они объясняют только отдельные объекты сновидения, а в данном случае необходимо связать их все воедино. Можно обратиться к своей интуиции – она может обеспечить правильное понимание.

Ночь с 24 на 25 августа

Сны нынешней ночи часто бывают вещими, причем сбываются они в строгих временных рамках – спустя три дня. Эти сновидения также рассказывают о том, правильно ли человек реализует энергию, которой обеспечивают его высшие силы. Чистый, светлый и приятный сон с легким пробуждением говорит о том, что, пропуская ее через себя, он сполна использует энергетические потоки. Неприятный сон с тяжелым пробуждением свидетельствует о неполном или неправильном их использовании.

Ночь с 25 на 26 августа

Сны нынешней ночи прежде всего предназначены тем, кто страдает от заболеваний – как в острой, так и в хронической форме. Сюжет сна подскажет, что необходимо сделать для исцеления – например, прислушаться к рекомендациям лечащего врача или обратиться к гомеопатии или нетрадиционной медицине. Останется только четко следовать выданным высшими силами или подсознанием инструкциям.

Ночь с 26 на 27 августа

Сны нынешней ночи не имеют вещей силы, поэтому не смогут сбыться в реальной жизни, и это – учитывая их негативный контент – является хорошей новостью. Поэтому не стоит обращать внимания ни на сюжет сновидения, ни на эмоциональный шлейф, который он оставит – все связанные с ними неприятные ощущения нужно просто перетерпеть и переждать.

Ночь с 27 на 28 августа

Сны этой ночи могут "прокатить" человека на машине времени, дав ему возможность побывать как в собственном прошлом, так и в будущем, обрисовав его события довольно точно и в деталях. Таким образом подсознание дает человеку возможность разобраться в причинно-следственных связях событий, которые происходят в его жизни, а также сделать правильные выводы.

Ночь с 28 на 29 августа

Сны нынешней ночи с большой долей вероятности расскажут о проблеме, которая мешает вам получать удовольствие от жизни на все сто процентов. Так, если человеку снится, что он опаздывает на поезд или самолет, значит, в реальной жизни он не использует все данные ему от природы способности, а полеты во сне наяву свидетельствуют о том, что человек чувствует свою несвободу и хочет вырваться из мешающих ему двигаться сетей.

Читайте также: Астролог назвал знаки Зодиака, способные на безумные поступки

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку