Что будут значить наши сны на этой неделе с 24 до 30 января и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 24 до 30 января и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 24 по 30 января?

Ночи с 23 на 24 и с 24 на 25 января

К снам нынешних ночей, имеющих отношение к 22-м лунным суткам, необходимо относиться с максимальным вниманием – они несут нам новые знания о нашем настоящем и будущем. Именно поэтому их необходимо запомнить, дав себе на это установку с вечера, а потом тщательно проанализировать увиденное – это будет несложно, особых ребусов тут не предвидится.

Ночь с 25 на 26 января

Сны нынешней ночи необходимо воспринимать с точностью до наоборот – с их помощью подсознание шутит с вами, либо специально пытается обмануть, чтобы сбить с толку. Правда, зачем оно это делает, сказать трудно – необходимо воспринимать это как данность.

Ночь с 26 на 27 января

Сны нынешней ночи не являются вещими, но могут многое рассказать о том, на сколько процентов человек реализует таланты и способности, отпущенные ему природой. Хороший сон, даже если у него нет четко прослеживаемого сюжета, а только отрывки ярких картин, как в клипе – например, голубое небо, синее море, зеленая трава, разноцветные цветы и бабочки – говорит о том, что человек распоряжается своим потенциалом на все сто. А вот серый, унылый и нудный, как осенний дождь, сон будет свидетельствовать об обратном: значит, необходимо принимать меры.

Ночь с 27 на 28 января

Сны нынешней ночи могут быть не только обманчивы, поэтому веры им нет, но и опасными: астрологи – если сновидения окажутся особенно неприятными – советуют наутро надевать на себя талисманы и обереги. Если таковых в хозяйстве не имеется, можно сделать их самостоятельно: лучшими материалами для них являются целебные травы, дерево (веточки или спилы), красная нить, и камни – от подобранного на пляже "куриного бога" до полудрагоценных – бирюзы, сердолика, кошачьего и тигрового глаза.

Ночь с 28 на 29 января

Сны нынешней ночи открывают нам глаза на состояние нашей самооценки – дают понять, верим мы в себя и свои силы или нет. Так, если человеку снится, что он, к примеру, летает (впрочем, подойдет и любой другой позитивный сон), за него можно быть спокойным – он верит в себя и обязательно добьется целей, которые перед собой поставил. В случае противоположного – негативного – сюжета сновидений, можно сказать, что человек, увы, не любит себя, поэтому необходимо поработать над этим.

Ночь с 29 на 30 января

Сны нынешней ночи сбываются довольно "близко к тексту": они предсказывают будущие события, объясняют сегодняшние проблемы и раскрывают их причины, кроющиеся в прошлом. Они могут раскрыть тайны, которые, казалось, разгадать невозможно, поэтому заслуживают самого тщательно и скрупулезного анализа.

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