Что будут значить наши сны на этой неделе с 25 по 31 октября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 25 по 31 октября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 25 по 31 октября?

Ночь с 24 на 25 октября

Сны этой ночи не несут важной информации и редко сбываются. Единственное, на что они могут указывать, так это на наличие творческого потенциала и на то, в каком объеме человек его использует. Красивые пейзажи или цветы – например, поле с маками или цветущие розы – говорят о том, что с творческой реализацией у человека все в порядке, а вот неприятные картины – болото или грязь под ногами – будут свидетельствовать об обратном.

Ночь с 25 на 26 октября

Сны нынешней ночи откроют человеку знания, которые понадобятся ему в ближайшее время. Их сюжет может рассказать о том, как решить важную жизненную проблему: во сне подсознание доходчиво это продемонстрирует. Увиденные этой ночью символы нынешнего лунного дня – ключ, письмо, книга, свиток или манускрипт – сулят скорые жизненные перемены.

Ночь с 26 на 27 октября

Сны нынешней ночи сбываются с точностью до наоборот, поэтому, увидев что-то плохое, не стоит расстраиваться: значит, наяву человека ждет что-то очень хорошее.

Ночь с 27 на 28 октября

Сны нынешней ночи редко бывают вещими, и это является приятной новостью для тех, кому приснится что-то неприятное. Чем страшнее и тяжелее сновидения этой ночи, тем лучше будут обстоять дела в реальной жизни, так что утром желательно сменить плохое настроение на хорошее.

Ночь с 28 на 29 октября

Сны нынешней ночи раскрывают человеку глаза на состояние его сексуальной энергии: если их сюжет приятен и наутро не вызывает неприятных ощущений и воспоминаний, значит, в этой жизненной сфере у него все нормально. Если же "показанные" в них ситуации напрягают или печалят, а после пробуждения на душе тяжело и муторно, это направление надо проработать.

Ночи с 29 на 30 октября и с 30 на 31 октября

24-й лунный день, который продолжается почти двое календарных суток. Сны двух ночей мистические – в прямом смысле слова: их "картины" могут иметь отношение к прошлому человека. Поэтому утром, после пробуждения, необходимо, еще не открывая глаз, вспомнить свой сон – он расскажет о том, кем человек был в прошлой жизни.

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