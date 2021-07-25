Что будут значить наши сны на этой неделе с 26 июля по 1 августа и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 26 июля по 1 августа и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 26 июля по 1 августа?

Ночь с 25 на 26 июля

Сны этой ночи часто являются вещими, причем сбываются они довольно быстро – буквально в течение нескольких дней. Что же до сюжета сновидения, который обязательно нужно запомнить, то он расскажет о том, как добиться успеха. Так, если сниться переезд в другой город или переход на другую работу, то профессиональная удача ждет именно там, так что необходимо сделать соответствующие выводы и действовать.

Ночь с 26 на 27 июля

Сны нынешней ночи редко бывают вещими, но пользу принести могут, поскольку дают человеку информацию относительно его самого. Во сне мы в эту ночь, скорее всего, увидим то, что нам не хватает в реальной жизни. Все сюжеты – подсказки подсознания: например, если человеку снится, что он находится в центре внимания окружающих его людей, значит, наяву он страдает от одиночества, хоть сам себе в этом и не признается.

Ночь с 27 на 28 июля

Сны этой ночи могут быть неприятными, но, поскольку шансы на то, что они сбудутся, к счастью, невелики, не стоит принимать их близко к сердцу. Если же утром сюжет сна все-таки не дает покоя, можно воспользоваться народным способом – посмотрев в окно, сказать: "Куда ночь, туда и сон" – или психологическим приемом: сосредоточившись на сне, нужно представить себе, как он рассеивается и, превратившись в облачко, улетает вдаль.

Ночь с 28 на 29 июля

Сон нынешней ночи вполне может оказаться вещим, особенно если воспользоваться эзотерической практикой, которую можно назвать "сновидением" по заказу. Сделать это довольно просто: вечером, в постели, нужно представить себе сюжет, который хотелось бы увидеть в своей жизни – например, успех в профессиональной или личной жизни. Эзотерики утверждают: если загаданное приснится, вскоре оно – к великой радости "заказчика" – обязательно сбудется.

Ночь с 29 на 30 июля

Сны этой ночи не несут важной информации и редко сбываются. Единственное, на что они могут указывать, так это на наличие творческого потенциала и на то, в каком объеме человек его использует. Как известно, таланты от рождения даны каждому человеку, но только от него зависит, использует он их или, как принято говорить, зарывает в землю. Красивые пейзажи – лес, поле или море – или картины, на которых изображены цветы, говорят о том, что с творческой реализацией у человека все в порядке, а вот изображение пустыни или растрескавшейся от засухи земли будут свидетельствовать об обратном.

Ночь с 30 на 31 июля

Сны нынешней ночи являются своего рода знанием, которое непременно пригодится человеку в жизни и даже изменит ее к лучшему, поэтому крайне важно обратить внимание на его сюжет. Так, он может напрямую рассказать о том, как решить важную жизненную проблему: сюжет сна ясно и недвусмысленно это продемонстрирует. Увиденные этой ночью символы нынешнего лунного дня – ключ, письмо, книга, свиток или манускрипт – сулят скорые жизненные перемены.

Ночь с 31 июля на 1 августа

Сны нынешней ночи сбываются с точностью до наоборот, поэтому, увидев что-то плохое, не стоит расстраиваться: значит, наяву человека ждет что-то очень хорошее. Скорее всего, сновидения будут сбивчивыми, хаотичными и даже неприятными, с тяжелым пробуждением – всему виной энергетика нынешних лунных суток, уже завтра она развеется как дым.

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