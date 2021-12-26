Что будут значить наши сны на этой неделе с 27 декабря по 2 января и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 27 декабря по 2 января и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 27 декабря по 2 января?

Ночь с 26 на 27 декабря

Сны, привидевшиеся в эту ночь, обманчивы – астрологи советуют воспринимать их с точностью до наоборот, поэтому чем страшнее и неприятнее окажется сон, тем удачнее сложатся дела наяву. Так, приснившиеся похороны сулят радость и счастье, поэтому не стоит их пугаться.

Ночь с 27 на 28 декабря

Сны нынешней ночи редко оказываются вещими, поэтому не стоит обращать внимания на их сюжет, куда важнее – эмоциональная окраска, которую они несут. Поэтому, если утром человек просыпается в хорошем настроении, это хороший знак – он свидетельствует о том, что в жизни и профессии он идет по правильному пути, и – наоборот.

Ночь с 28 на 29 декабря

Сны нынешней ночи нельзя назвать вещими, скорее, правдивыми: они указывают на то, насколько результативно человек пользуется своими талантами и способностями: использует он их на все сто процентов или, как принято говорить, зарывает их в землю. Причем совершенно не обязательно запомнить детали увиденного – вполне достаточно будет настроения после пробуждения: если оно хорошее, значит, с реализацией все в порядке.

Ночь с 29 на 30 декабря

Сны нынешней ночи обманчивы: практически невозможно предсказать, сбудутся они или нет, поскольку возможно как первое, так и второе. Чтобы избежать зла, которое иногда несут эти сновидения, рекомендуется надеть на себя талисман или оберег.

Ночь с 30 на 31 декабря

Сны нынешней ночи показывают человеку, насколько велика его самооценка. Человеку, которому приснилось, что он – по праву рождения или в соответствии со своими выдающимися качествами – занимает королевский трон, беспокоиться не о чем – с его самомнением все в порядке, возможно, оно даже слегка завышено. Если же во сне он увидел, что его все притесняют, отодвигая на второй, а то и третий план, значит, над самооценкой необходимо всерьез поработать.

Ночь с 31 декабря на 1 января

Сны нынешней – новогодней – ночи, если, конечно, в это время вообще придется спать, чаще всего сбываются, поэтому в это время можно – и нужно – гадать. Например, тем, кто хочет в новом году выйти замуж, рекомендуется воспользоваться старым бабушкиным способам: положить под подушку расческу и сказать: "Суженый, ряженый, приди мне косу расчесать". Наши предки верили, что человек, который является судьбой, в эту ночь обязательно приснится.

Ночь с 1 на 2 января

Сны нынешней ночи не только часто оказываются вещими, более того, они несут массу важной для человека информации – как профессионального, так и личного свойства, поэтому сон желательно как можно подробнее запомнить, а затем тщательно проанализировать.

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