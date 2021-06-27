Что будут значить наши сны на этой неделе с 27 июня по 4 июля и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 27 июня по 4 июля и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными.

Что приснится нам на этой неделе – с 27 июня по 4 июля?

Сны с 27 на 28 июня и с 28 на 29 июня

Восемнадцатый лунный лень продлится двое календарных суток, поэтому и сны в эти две ночи будут иметь одинаковое значение. Они коснутся не столько жизненных событий, сколько внутреннего мира человека. Те, кто идет по жизни правильной дорогой и все делает так, как следует, увидят во сне приятные во всех отношениях картины. Те же, кто мечется в поисках нужного им пути, скорее всего, увидят если и не кошмар, то нечто настораживающее. Проанализировав увиденное, можно будет скорректировать линию своего поведения и исправить таким образом жизненную ситуацию.

Сны с 29 на 30 июня

Сны нынешней ночи приятными точно не назовешь: возможны неприятные и даже страшные картины и образы, которые на первый взгляд не будет означать ничего, кроме ужаса, от которого хочется как можно быстрее пробудиться. Однако во здравом размышлении – проанализировав увиденное – можно будет понять, что они имеют свое – особое – значение: при их помощи подсознание укажет на то, что человеку мешает выстроить жизнь так, как он хочет – что внутри него мешает ему наладить свое существование. Так, если человеку приснятся "чудовища вида ужасного", значит, в реальной жизни его лишают смелости страхи, от которых он непременно должен избавиться.

Сны с 30 июня на 1 июля

Сновидения нынешней ночи, особенно если они представят картины прошлого, будут говорить о необходимости жизненных перемен. Подсознание подскажет, какие ошибки человек совершил в предыдущие годы и к каким последствиям это привело в нынешнее время. Правда, для этого придется приложить усилия, расшифровывая сюжет и образы сновидений – "дословно" их понимать не стоит, скорее, они окажутся шарадами, которые надо разгадывать.

Сны с 1 июля на 2 июля

Сны нынешней ночи будут непосредственно связаны с творческими способностями того, кому они приснятся. Как известно, каждому человеку при рождении природой и родителями даются только ему свойственные таланты, которые в течение жизни обязательно нужно раскрыть – "зарывать его в землю" издавна считается грехом. Образы снов в эту ночь помогут понять, насколько каждый из нас раскрыл свой творческий потенциал. Так, увидев яркие и красочные картины и образы, можно быть уверенными в том, что таланты не остались не раскрытыми, и, соответственно, кошмары, главную роль в которых "играют" темные и мрачные сюжеты и действующие лица, свидетельствуют об обратном. Наяву было бы неплохо подумать о том, как обнаружить свои творческие способности и дать им дорогу.

Сны со 2 на 3 июля

Сны нынешней ночи будут нести в себе ответ на важный жизненный вопрос, решить который наяву пока не удается. Проснувшись, человек искренне удивится, почему он раньше не понял, как нужно поступить в таком случае, ведь выводы из ситуации всегда лежали на поверхности. Правда, буквальных подсказок ждать не стоит – скорее, придется иметь дело с символами, которые требуют расшифровки, но результат – понимание того, как действовать дальше – будет того стоить.

Сны с 3 на 4 июля

Сны, привидевшиеся в эту ночь, обманчивы – астрологи советуют воспринимать их с точностью до наоборот, поэтому чем страшнее и неприятнее окажется сон, тем удачнее сложатся дела наяву. Так, приснившиеся похороны сулят радость и счастье, если же в качестве покойника "выступает" сам человек, в ближайшее время он может рассчитывать на грандиозный успех – скорее всего, профессиональный.

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