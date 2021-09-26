Что будут значить наши сны на этой неделе с 27 сентября по 3 октября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 27 сентября по 3 октября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 27 сентября по 3 октября?

Ночь с 26 на 27 сентября

Сны нынешней ночи будут непосредственно связаны с творческими способностями человека. Образы снов в эту ночь помогут понять, насколько каждый из нас раскрыл свой творческий потенциал. Так, увидев яркие и красочные картины – пейзажи, натюрморты, можно быть уверенными в том, что таланты не остались не раскрытыми, а кошмары, главную роль в которых "играют" темные и мрачные сюжеты и действующие лица, свидетельствуют об обратно. Наяву было бы неплохо подумать о том, как обнаружить свои креативные способности и дать им дорогу.

Ночь с 27 на 28 сентября

Сны нынешней ночи несут в себе ответ на важный жизненный вопрос, решить который наяву пока не удается. Проснувшись, человек искренне удивится, почему он раньше не понял, как нужно поступить в данном конкретном случае, ведь выводы из ситуации всегда лежали на поверхности. Правда, буквальных подсказок ждать не стоит – скорее, придется иметь дело с символами, которые требуют расшифровки.

Ночь с 28 на 29 сентября

Сны, привидевшиеся в эту ночь, обманчивы – их нужно воспринимать с точностью до наоборот, поэтому чем страшнее и неприятнее окажется сон, тем удачнее сложатся дела наяву. Так, приснившиеся кладбище – особенно если во сне оно чистое и ухоженное – говорит о том, что проблемы вскоре разрешатся, а болеющий человек – родственник или возлюбленный – выздоровеет.

Ночь с 29 на 30 сентября

Сны нынешней ночи редко оказываются вещими, поэтому не стоит обращать внимания на их сюжет, куда важнее – их эмоциональная окраска. Так, если утром человек просыпается в хорошем настроении, то это хороший знак – он свидетельствует о том, что в жизни и профессии он идет по правильному пути. И наоборот – тяжесть на душе и сердце, которая испортит настроение с самого утра, будет говорить о том, что в жизни необходимо что-то менять.

Ночь с 30 сентября на 1 октября

Сны нынешней ночи окажутся обманчивыми. При этом, якобы предсказывая что-то хорошее, они станут обольщением и приведут к разочарованию, а предвещая нечто плохое, испортят настроение на долгое время вперед. Поддержать себя в бодром состоянии духа помогут талисманы и обереги, которые противостоят негативной энергии снов.

Ночь с 1 на 2 октября

Сны нынешней ночи – благодаря подсознанию – показывают событиями такими, какие они есть, а не такими, какими мы хотели бы их видеть. Если в дневное время мы, пользуясь доводами сознания, приукрашиваем существующую картину житейских событий, то ночью, пока разум спит, подсознание демонстрирует реальность, так сказать, без ретуши. Вывод, который можно – и нужно – сделать из такого сна, касается выхода из сложившейся ситуации: становится понятно, что именно нужно сделать, чтобы ее исправить.

Ночь со 2 на 3 октября

Сны нынешней ночи редко бывают вещими, поэтому не стоит обращать внимания на их содержание, а вот к действующим в них лицам желательно присмотреться. Они раскрывают глаза на людей, которые находятся рядом, и в этом смысле их информации можно доверять. Так, если вы считаете кого-то другом, а во сне вы видите, что он топит вас в болоте, значит, вам не стоит ему доверять – в самый неподходящий момент он может вас подвести.

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