Что будут значить наши сны на этой неделе с 29 ноября по 5 декабря и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 29 ноября по 5 декабря и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 29 ноября по 5 декабря?

Ночь с 28 на 29 ноября

Сны нынешней ночи раскрывают человеку глаза на состояние его творческой и сексуальной энергии: если их сюжет приятен и наутро не вызывает неприятных ощущений и воспоминаний, значит, как в первом, так и во втором случае у него все нормально. Сны, вызывающие противоположные – негативные – эмоции, свидетельствуют о том, ему необходимо работать с реализацией этих энергий.

Ночь с 29 на 30 ноября

Снам этой ночи верить не стоит – они никоим образом не влияют на реальность и не отражают ее, однако могут оказать негативное влияние на психику. Тем, кто увидит во сне что-то настолько неприятное, что оно испортит настроение на весь день, желательно принять меры – например, умыться свяченой водой, прочитать молитву или зажечь церковную свечу.

Ночь с 30 ноября на 1 декабря

Сны нынешней ночи способны рассказать человеку о существующих у него психологический проблемах. Мало кто хочет признаваться в них даже самому себе, но во сне помешать подсознанию сделать это невозможно, поэтому оно подсказывает, что мешает ему нормально развиваться и как с этим бороться. Так, если снится, что человека выгоняют с работы, значит, в реальности у него плохо складываются отношения как с начальством, так и с коллегами.

Ночь с 1 на 2 декабря

Сны нынешней ночи часто бывают вещими. При это они дают человеку понять, что для него важнее – дух или материя. Нельзя сказать, что что-то из этих двух начал должно взять верх – оптимальным будет вариант, при котором они находятся в равновесии. Но над этим сны не властны – придется поработать в реальной жизни.

Ночь со 2 на 3 декабря

Ночь, когда снятся вещие сны, которые к тому же не требуют особых усилий для толкования – в них все прозрачно и максимально понятно. Поэтому, если приснился поезд или самолет, значит, вскоре человека ждет дорога. Шампанское сулит застолье, которое произойдет в скором времени, а деньги – повышение зарплаты или премию.

Ночь с 3 на 4 декабря

Сны нынешней ночи могут оказаться тяжелыми и пугающими, однако такое от них впечатление, к счастью, обманчиво, что, тем не менее, не значит, что их нужно оставлять без внимания. Расшифровка их сюжета требует особой тщательности: нежелательно ограничиваться одним сонником – лучше проштудировать несколько и сравнить их "показания" друг с другом.

Ночь с 4 на 5 декабря

Обращать внимание на сны нынешней ночи нужно только в том случае, если они несут в себе позитивную энергетику. Негативный "сюжет" сна необходимо тут же выбросить из головы и при этом о нем умолчать: рассказав кому-то о своем сне, можно сделать так, что он сбудется, а это – в силу вышесказанного – крайне нежелательно.

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