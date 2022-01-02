Что будут значить наши сны на этой неделе с 3 по 9 января и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 3 по 9 января и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 3 по 9 января?

Ночь со 2 на 3 января

Сны нынешней ночи редко несут важную и полезную информацию, поэтому – какими бы они ни были – не стоит обращать на них внимания. Мудрость о том, что "куда ночь, туда и сон", актуальна как никогда.

Ночь с 3 на 4 января

Сны нынешней ночи – и это плохая новость для тех, кто придает им особое внимание – часто бывают кошмарными, но они – и это хорошая новость – не сбываются, поэтому утром о них необходимо как можно быстрее забыть.

Ночь с 4 на 5 января

Сны нынешней ночи сбываются редко, но они могут нести в себе важную информацию, которая поможет решить важный вопрос наяву. Главное, серьезно подойти к их разгадке, что окажется не таким уж простым делом – увиденное будет зашифровано, поэтому стоит обратиться к сонникам.

Ночь с 5 на 6 января

Сны нынешней ночи редко становятся вещими, поэтому переживать по их поводу, даже если они покажутся крайне неприятными, не следует. А вот обратить на них внимание – необходимо, поскольку они дают понять, правильно ли человек распоряжается присущей ему энергетикой. Сон с негативным "послевкусием" свидетельствует о том, что он жертвует одной стороной жизни ради другой – например, посвящает время работе и напрочь забывает о любимом человеке – и наоборот.

Ночь с 6 на 7 января

Сны в ночь перед Рождеством всегда считались – и считаются – волшебными: они несут в себе усиленную смысловую нагрузку, поэтому им можно задавать любые вопросы – считается, что они дадут правильный ответ. Наши предки верили: если положить под подушку зеркало, обязательно можно будет увидеть своего суженого. Правда, это касается только тех, кто пока еще не встретил свою судьбу, но это не значит, что всем остальным не стоит обращать внимания на сновидения. Самым лучшим сном в этот день станут звезды – они обещают счастье и материальное благополучие.

Ночь с 7 на 8 января

Сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому – если они повествуют о чем-то хорошем – лучше никому о них не рассказывать: сглаз пока еще никто не отменял.

Ночь с 8 на 9 января

Сны нынешней ночи часто бывают вещими: они либо рассказывают о том, как будут развиваться события в ближайшее время, либо несут в себе полезную информацию, которой важно правильно распорядиться. Для этого содержание сна необходимо запомнить, а впоследствии поразмышлять на тему того, что в них "покажут".

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